Fondi, 14enne accoltella un coetaneo e si vanta sui social: arrestato

Un ragazzo di 14 anni ha accoltellato un 16enne a Fondi per motivi banali e ha pubblicato tutto sui social. Il ferito è stato ricoverato a Terracina, non è in pericolo di vita. Il minorenne è stato arrestato e portato in una struttura della Capitale.

Un adolescente di 14 anni ha aggredito con un coltello un ragazzo di 16 anni nel centro di Fondi, in provincia di Latina. L’episodio sarebbe nato da motivi futili e si è consumato in pochi istanti, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi.

Il sedicenne è stato trasportato all’ospedale Fiorini di Terracina. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita, anche se resta ricoverato per accertamenti e cure.

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Dopo l’aggressione, il giovane responsabile avrebbe pubblicato sui social contenuti in cui si vantava di quanto accaduto. Un comportamento che ha aggravato la percezione del gesto, trasformato in una sorta di esibizione.

Il 14enne è stato fermato e trasferito in una struttura minorile a Roma, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Decisivo l’intervento di un agente di polizia, che è riuscito a bloccarlo e disarmarlo sul posto.

Il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha parlato di un episodio molto grave che ha colpito la comunità. In queste ore sono stati avviati contatti tra forze dell’ordine, scuole, famiglie e servizi sociali per ricostruire i fatti e intervenire sul disagio giovanile emerso.

Tra gli elementi più inquietanti, secondo il primo cittadino, c’è proprio l’uso dei social per rivendicare l’aggressione, trattata come una bravata. Le istituzioni locali stanno lavorando per prevenire nuovi episodi simili e rafforzare il controllo sul territorio.