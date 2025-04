Valeria Marini e Pamela Prati: chiarimento in diretta a Domenica In tra rivalità, retroscena e karaoke

Valeria Marini e Pamela Prati sono davvero rivali? Ospiti a Domenica In nella puntata di domenica 6 aprile, le due showgirl protagoniste del nuovo programma Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti, si sono confrontate dopo le indiscrezioni su una presunta lite scoppiata al loro primo incontro. Accolte da Mara Venier, che ha scherzato sull’argomento dicendo “Tutti dicono che siete rivali, ma non è vero niente”, le due hanno subito ridimensionato i pettegolezzi.

Pamela Prati ha mostrato un braccialetto ricevuto in dono da Valeria Marini: “Me lo ha regalato quando ci siamo incontrate per la prima volta”. Alla domanda provocatoria della conduttrice, “Ma quindi quando vi siete menate?”, la Marini ha ammesso un'iniziale incomprensione: “C’è stata una discussione perché Pamela era un po’ gelosa del mio successo, pensava fossi una sua rivale. Ma poi siamo diventate amiche”. Entrambe hanno ricordato il loro esordio come primedonne del Bagaglino, grazie a Pier Francesco Pingitore.

Durante l’intervista, Venier ha chiesto retroscena dal backstage di Ne vedremo delle belle. Valeria Marini ha commentato senza mezzi termini: “Patrizia Pellegrino non mi piace proprio”. Più diplomatica Pamela Prati, che ha detto di andare d'accordo con tutte, auspicando un messaggio di solidarietà femminile. Marini, però, ha replicato: “Non è questo quello che arriva ai telespettatori, dobbiamo essere oneste. Spero vinca Pamela, io le voglio davvero bene”.

La puntata si è conclusa con un momento di leggerezza: le due showgirl hanno cantato insieme La cura per me di Giorgia, tra applausi, risate e l’intervento di Mara Venier, costretta a interrompere lo show per mandare la pubblicità.

Gaia a Domenica In: L'acne bloccava la mia serenità, non voglio più nascondermi - Gaia Gozzi, ospite a Domenica In domenica 6 aprile, ha raccontato in diretta il difficile momento che sta vivendo a causa di un forte sfogo di acne sul viso. La cantante ha recentemente condiviso sui social un video in cui si mostra senza trucco e senza filtri, accompagnato da parole intense: "Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua".

Domenica In oggi 6 aprile: omaggio a Eleonora Giorgi e ospiti Luca Zingaretti, Andrea Rizzoli, Pamela Prati e Valeria Marini - Domenica In torna oggi, domenica 6 aprile, alle 14:00 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. L’apertura della puntata sarà dedicata al ricordo di Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo dopo una lunga malattia. In studio sarà presente il figlio Andrea Rizzoli, autore del libro Non ci sono buone notizie.

Scaletta Domenica In: anticipazioni e ospiti della puntata del 30 marzo 2025 - Oggi, domenica 30 marzo 2025, alle ore 14:00 su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda una nuova puntata di "Domenica In", condotta da Mara Venier dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. Tra gli ospiti in studio, Gigi D'Alessio si racconterà tra carriera e vita privata, esibendosi al pianoforte con alcuni suoi successi come "Non dirgli mai", "Quanti amori" e il suo nuovo singolo "Cattiveria e gelosia".