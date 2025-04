Gaia a Domenica In: L'acne bloccava la mia serenità, non voglio più nascondermi

Gaia Gozzi, ospite a Domenica In domenica 6 aprile, ha raccontato in diretta il difficile momento che sta vivendo a causa di un forte sfogo di acne sul viso. La cantante ha recentemente condiviso sui social un video in cui si mostra senza trucco e senza filtri, accompagnato da parole intense: "Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua".

In studio, intervistata da Mara Venier, Gaia ha spiegato: "Sono una persona molto emotiva, somatizzo subito e il mio corpo reagisce. Ognuno ha le proprie battaglie con il fisico, a me viene questo sfogo sul viso". Ha aggiunto che il trucco copre gran parte delle macchie, ma il disagio resta: "Non è solo stress, sono diversi i motivi. Ma non mi era mai successo prima, devo ammettere".

La cantante ha deciso di esporsi pubblicamente per rompere un blocco interiore: "Mi sono resa conto che questa cosa bloccava me stessa, la mia serenità. Mi truccavo in continuazione, avevo paura che qualcuno mi sgamasse. Così ho scelto di liberarmi di queste paranoie".

Gaia ha ribadito l'importanza di accettarsi e non sentirsi obbligati a nascondersi: "Non abbiamo bisogno di nasconderci". Il momento si è concluso con una battuta affettuosa di Mara Venier: "Ma con questo talento che ti ritrovi e gnocca come sei... c'è qualcuno che va a notare i brufoli?", strappando un sorriso a Gaia.

