Gaia si mostra senza filtri: Ho pensato di nascondermi, voglio normalizzare

La cantante Gaia, reduce dal Festival di Sanremo 2025 con il brano "Chiamo io chiami tu", ha condiviso sui social un video in cui appare senza filtri né trucco, mostrando un evidente sfogo di acne sul viso. Nel post, Gaia ha spiegato che il corpo risponde agli stimoli esterni e interni, e che, nonostante stia vivendo un periodo intenso e significativo, si trova a confrontarsi con una pelle che "urla, chiede aiuto e una tregua".

Inizialmente, la cantante ha cercato di coprire le imperfezioni con il trucco per evitare il confronto, ma ha deciso che questa non era la soluzione adatta a lei. Ha scelto di abbracciare questo periodo, cercando di comprendere cosa la sua pelle stia cercando di comunicare e mostrando pazienza. Gaia ha riconosciuto che, nella frenesia della vita quotidiana, potrebbe aver trascurato alcuni segnali d'allarme e non vuole che questo sia il suo approccio verso se stessa e il suo corpo.

Nonostante ciò, la cantante non intende prendersi una pausa dalla musica. Ha affermato di voler convivere con questo processo di guarigione, guidata da professionisti e supportata dal suo team, continuando a portare la sua musica ovunque, anche con una pelle che paragona agli "strawberry fields" dei Beatles.

Gaia ha concluso il suo messaggio esprimendo il desiderio di esorcizzare la sua timidezza riguardo alla situazione e di normalizzare mostrando tutta se stessa. Ha sottolineato come la vita sia un ossimoro in cui convivono la voglia di essere visti e compresi e la necessità di prendersi del tempo lontano da tutto e tutti. "Se il corpo chiama, devo per forza rispondere", ha dichiarato la cantante.

Verissimo, ospiti del 22 e 23 marzo: Marrazzo, Grimaldi e Battaglia, Gaia, Clizia Incorvaia e altri - Il talk show "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin, propone un doppio appuntamento nel weekend: sabato 22 marzo alle 16:30 e domenica 23 marzo alle 16:00 su Canale 5. "Verissimo" offre interviste esclusive e storie emozionanti con personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura italiana.

Chi è Gaia a Sanremo 2025 con Chiamo io chiami tu - Gaia Gozzi, nota semplicemente come Gaia, ha inaugurato la prima serata del Festival di Sanremo 2025 esibendosi con il brano "Chiamo io chiami tu" sul palco del Teatro Ariston. Nata nel 1997 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, Gaia ha origini brasiliane da parte materna.

X Factor 2024: tutte le anticipazioni del secondo live, ospite Gaia - X Factor 2024 è pronto a tornare sul palco questa sera, giovedì 31 ottobre, con il secondo Live Show in diretta su Sky Uno e streaming su NOW alle 21:15. Dopo il successo del primo live, che ha registrato il miglior ascolto delle ultime quattro edizioni, il talent show condotto da Giorgia accoglierà Gaia come ospite speciale.