Chi è Helena Prestes: Dall'infanzia difficile alla finale del Grande Fratello

Helena Prestes, modella brasiliana di 34 anni originaria di San Paolo, è una delle finaliste della diciottesima edizione del Grande Fratello. Nata il 16 luglio 1990 in un quartiere difficile della metropoli brasiliana, ha affrontato un'infanzia segnata da sfide personali e familiari. Appassionata di sport, ha iniziato a giocare a basket in giovane età, lasciando presto la casa familiare. Per sostenere economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni ha intrapreso la carriera di modella, che l'ha portata a viaggiare in tutto il mondo e a trasferirsi successivamente a Milano.

Nel 2022, Helena ha partecipato alla nona edizione di "Pechino Express" insieme a Nikita Pelizon, classificandosi terza. L'anno successivo, è stata una delle protagoniste dell'"Isola dei Famosi", arrivando vicino alla finale. Durante quest'ultima esperienza, ha condiviso dettagli sulla sua difficile infanzia, raccontando episodi di violenza domestica subiti dalla madre e le conseguenze emotive di tali eventi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha avuto una breve relazione con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. Successivamente, ha frequentato il modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una relazione conclusasi prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. All'interno del reality, ha sviluppato un legame sentimentale con Javier Martínez.

Durante la sua permanenza nella Casa, Helena è stata al centro di polemiche. In particolare, è stata coinvolta in un acceso diverbio con Jessica Morlacchi, durante il quale avrebbe tentato di versarle addosso dell'acqua contenuta in un bollitore, poi lanciato senza colpire nessuno. A seguito di questo episodio, il Grande Fratello ha deciso di nominarla d'ufficio insieme ad altre concorrenti coinvolte nella vicenda. Successivamente, Helena è stata eliminata con il 51% dei voti, ma è rientrata nella Casa grazie a un ripescaggio deciso dal pubblico.

Attualmente, Helena Prestes è una delle finaliste del Grande Fratello, continuando a distinguersi per il suo carattere forte e deciso, che le ha permesso di conquistare l'affetto e il sostegno di numerosi spettatori.

