Helena Prestes e Javier Martinez, amore nato al Grande Fratello e progetti di famiglia

Helena Prestes e Javier Martinez raccontano la loro relazione nata al Grande Fratello, tra difficoltà personali, carriera e progetti di vita insieme. La coppia parla di convivenza e del desiderio di costruire una famiglia.

Helena Prestes e Javier Martinez tornano a parlare della loro storia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello e cresciuta lontano dalle telecamere. A ridosso del primo anniversario, i due raccontano come procede la loro vita insieme e i progetti che immaginano per il futuro, tra convivenza e desiderio di allargare la famiglia.

Helena, nata il 16 luglio 1990 a San Paolo, ha costruito il proprio percorso partendo da un contesto difficile. Cresciuta con le sorelle Mariana e Livia in una zona complicata, vicino alle favelas, ha lasciato presto casa per inseguire un’occasione nel mondo della moda. Dopo un primo periodo nello sport, con il basket, a 16 anni si trasferisce in Cile e, successivamente, a 23 arriva in Italia.

I primi tempi non sono semplici: lavori saltuari e difficoltà economiche segnano il suo inizio. «Per pagare l’affitto vendevo i capelli», ha raccontato più volte. Negli anni riesce però a farsi strada, partecipando anche a programmi televisivi come Pechino Express nel 2022 e l’Isola dei Famosi l’anno successivo.

Javier Martinez nasce invece il 27 febbraio 1995 a Cordoba, in Argentina, ma cresce in Sardegna dopo il trasferimento con la famiglia. Qui sviluppa la passione per la pallavolo, che diventa presto una carriera. A 15 anni entra nella Lube Banca Macerata, iniziando il percorso da professionista.

La notorietà televisiva arriva nel 2019 con la partecipazione a Temptation Island, seguita dall’esperienza a Uomini e Donne. Il suo percorso nel dating show si interrompe però quando emerge che non è realmente single. Nel 2024 entra nella casa del Grande Fratello, dove incontra Helena.

Da quell’incontro nasce una relazione che ha attirato l’attenzione del pubblico, tra momenti intensi e polemiche, comprese alcune accuse di tradimento. Oggi la coppia guarda avanti: convivono e parlano apertamente di matrimonio e figli, con l’idea di costruire un futuro insieme.