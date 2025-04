Napoli, tenta di uccidere l’ex al belvedere dopo averla aggredita: arrestato

Ha atteso l’ex moglie per strada, l’ha colpita con pugni e calci fratturandole le ossa del naso, poi ha cercato di spingerla oltre la balaustra di un belvedere a Pozzuoli. La donna si è salvata opponendo resistenza ed è stata soccorsa in gravi condizioni, a terra e sanguinante. Trasportata in ospedale, le è stata diagnosticata una prognosi di trenta giorni. L’aggressore, da cui si era separata lo scorso gennaio e con cui ha un figlio, è stato individuato e arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. L’uomo è accusato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

