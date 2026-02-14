Tenta di rapire una bimba a Bergamo, arrestato dopo l'aggressione

Tentato rapimento davanti a un supermercato a Bergamo: una bambina di un anno e mezzo è stata afferrata e ferita. Decisivo l’intervento dei genitori e dei presenti, che hanno fermato l’uomo poi arrestato dalla polizia.

Un uomo ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo davanti all’ingresso di un supermercato a Bergamo, in pieno giorno. L’episodio è avvenuto intorno alle 13 di sabato 14 febbraio, mentre una famiglia stava uscendo dal punto vendita.

Lo sconosciuto, che stava entrando nel negozio, si è avvicinato all’improvviso e ha afferrato la piccola per le gambe, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano. La donna ha reagito subito, opponendosi e chiedendo aiuto.

Il padre della bambina, poco distante, è intervenuto immediatamente e ha bloccato l’uomo. Nel giro di pochi istanti sono arrivati anche altri clienti e il personale della sicurezza, che hanno contribuito a immobilizzare l’aggressore fino all’arrivo della polizia.

Gli agenti hanno messo in sicurezza la minore e accompagnato l’uomo in Questura. Le verifiche, effettuate anche attraverso le immagini della videosorveglianza e le testimonianze raccolte sul posto, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica.

La bambina è stata trasportata in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato una frattura del femore, provocata dalla forza con cui era stata afferrata durante l’aggressione.

L’uomo, un cittadino rumeno senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona aggravato, trattandosi di una minore, e lesioni personali aggravate. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato trasferito in carcere in attesa della convalida.