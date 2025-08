Napoli, tenta di uccidere la moglie e inscena una rapina: arrestato 70enne

Un uomo di 70 anni, residente a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, ha colpito brutalmente la moglie alla testa con una mazzuola da carpentiere, riducendola in fin di vita. Successivamente, ha allertato i carabinieri, raccontando che la donna era stata vittima di un tentativo di rapina.

Durante un lungo interrogatorio, l'uomo ha confessato il suo crimine, e le autorità lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La vittima, una donna di 60 anni, è stata immediatamente trasportata in ospedale e attualmente si trova in prognosi riservata, con una situazione di grave pericolo di vita.

Il fatto ha scosso la comunità locale, dove l'uomo era conosciuto. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio dell'incidente, mentre la donna lotta per la sua vita in ospedale.