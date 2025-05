Federica Brignone, il ritorno a Verissimo un mese dopo l'infortunio: carriera, operazione e obiettivi

Home / Social News / Federica Brignone, il ritorno a Verissimo un mese dopo l'infortunio: carriera, operazione e obiettivi

Federica Brignone sarà oggi, domenica 11 maggio, in collegamento a Verissimo, a un mese esatto dall’infortunio avvenuto giovedì 3 aprile in Val di Fassa. La campionessa del mondo di sci parlerà dell’operazione subita, del suo percorso di riabilitazione e dei prossimi traguardi.

Chi è Federica Brignone: carriera, successi e origini

Nata il 14 luglio 1990, Federica Brignone ha respirato l’aria dello sport fin da piccola. Figlia di Maria Rosa Quario, ex sciatrice professionista degli anni ’80, e di Daniele Brignone, allenatore di sci, ha iniziato a sciare da bambina. Il trasferimento della famiglia in Valle d’Aosta ha segnato l’inizio della sua carriera agonistica: a soli 6 anni era già sugli sci.

Nel 2005 ha esordito nel Circo bianco partecipando a una gara FIS, e nel 2006 ha debuttato in Coppa Europa, conquistando anche il titolo nazionale juniores in slalom speciale e gigante. Nel 2010 ha ottenuto la medaglia d’argento ai Mondiali Juniores.

La sua consacrazione è arrivata nella stagione 2019-2020, quando ha vinto la Coppa del Mondo generale, prima italiana nella storia a riuscirci. Brignone è oggi tra le più grandi sciatrici della sua generazione, con tre medaglie olimpiche, cinque medaglie iridate, due Coppe del Mondo generali e cinque di specialità.

L'infortunio in gara e l’operazione alla gamba

Il 3 aprile scorso, durante la seconda manche dei campionati italiani di gigante, Brignone è caduta dopo aver toccato una porta. Il violento impatto l’ha costretta al trasporto in elicottero a Trento e poi a Milano, presso la clinica La Madonnina, dove è stata sottoposta a un intervento complesso.

I medici hanno ridotto e sintetizzato una frattura scomposta e pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, intervenendo anche sui legamenti del ginocchio. Gli esami hanno poi evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore, rendendo l’infortunio più grave del previsto.

La riabilitazione e l’obiettivo Milano Cortina

Dopo le dimissioni, avvenute l’8 aprile, Federica ha iniziato il percorso di fisioterapia. La sciatrice ha dichiarato di non sapere ancora se potrà partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, ma resta determinata: "L’importante è guarire bene e tornare competitiva. Per giocarsi delle medaglie bisogna essere al 100 per cento".

"È stato un intervento più duro del previsto, ma non sono una che molla. Inizierò la fisioterapia, capiremo strada facendo qual è il miglior percorso. Tornassi indietro rifarei tutto. Ringrazio tutti per l'affetto ricevuto", ha detto Brignone, pronta ad affrontare questa nuova sfida.

Vita privata di Federica Brignone

Federica Brignone è stata legata per anni allo sciatore Nicolas Raffort. Oggi è sentimentalmente vicina a un uomo di nome Davide, estraneo al mondo sportivo. La campionessa preferisce mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, concentrandosi sulla carriera e sulla guarigione.

Altri aggiornamenti su Federica Brignone

Chi è Federica Brignone a Verissimo: l'intervista registrata prima del grave infortunio

A Verissimo, nella puntata di domenica 6 aprile, è stata trasmessa l’intervista a Federica Brignone, registrata il giorno prima del grave infortunio subito ai Campionati italiani assoluti di sci in Val di Fassa.

Verissimo 5 e 6 aprile: Alice Campello, Ilary Blasi, Federica Brignone e tutti gli ospiti del weekend

Nuovo doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 5 aprile alle 16:30 e domenica 6 aprile alle 16:00 su Canale 5.

Federica Brignone, notte serena dopo l’operazione alla gamba: al via la fisioterapia

Federica Brignone ha trascorso una notte tranquilla presso la clinica La Madonnina di Milano, dove è ricoverata dopo l’incidente in pista e l’intervento chirurgico alla gamba sinistra.