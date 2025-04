Cobolli-Baez oggi alle 13: finale Atp Bucarest in diretta su SkySport

Flavio Cobolli cerca il suo primo titolo Atp nella finale del torneo 250 di Bucarest, in programma oggi, domenica 6 aprile, contro l’argentino Sebastian Baez, numero 36 del mondo. Per il tennista azzurro si tratta della seconda finale della carriera nel circuito maggiore, dopo quella persa lo scorso agosto all’Atp 500 di Washington contro lo statunitense Sebastian Korda.

L’incontro tra Cobolli e Baez inizierà alle ore 13 e rappresenta il primo confronto diretto tra i due. La sfida sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su SkySport, e disponibile anche in streaming su SkyGo e NOW.

