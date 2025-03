Verissimo rende omaggio a Eleonora Giorgi: gli ospiti del 9 marzo 2025

Oggi, 9 marzo 2025, alle 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di "Verissimo" condotta da Silvia Toffanin. La trasmissione renderà omaggio all'attrice Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo all'età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Durante la puntata, verrà trasmessa l'ultima intervista che l'attrice aveva rilasciato al programma, in cui aveva condiviso con il pubblico il decorso della sua malattia, mantenendo sempre solarità e ottimismo.

Tra gli ospiti in studio, Elodie, artista diventata in pochi anni un'icona della musica pop, che dal 13 marzo esordirà al cinema con il film "Gioco Pericoloso". Sarà presente anche Rita Pavone, che si racconterà in veste di scrittrice. Samantha de Grenet condividerà la sua esperienza personale, mentre Guenda Goria parlerà per la prima volta del complicato intervento affrontato dal figlio Noah a soli tre mesi di vita. Infine, il cantante Rocco Hunt porterà in studio la sua energia e umanità.

L'appuntamento con "Verissimo" è per oggi pomeriggio alle 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti e le interviste del weekend 8-9 marzo 2025 - Questo fine settimana, "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin, propone due appuntamenti ricchi di interviste esclusive e storie emozionanti.Sabato 8 marzo, ore 16:30Riccardo Scamarcio: l'attore presenta il suo nuovo film "Muori di lei", in uscita il 20 marzo.

Verissimo: Ospiti e Anticipazioni della Puntata del 2 Marzo 2025 - Oggi, domenica 2 marzo 2025, alle 16:00 su Canale 5, Silvia Toffanin conduce una nuova puntata di "Verissimo". Tra gli ospiti:Sarah Toscano: reduce dalla vittoria ad "Amici 23" e dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2025, condividerà le emozioni di questi traguardi.

Verissimo: tutti gli ospiti e le interviste del weekend 1-2 marzo 2025 - Silvia Toffanin torna con un doppio appuntamento di "Verissimo" su Canale 5, sabato 1 marzo alle 16:30 e domenica 2 marzo alle 16:00. Ecco gli ospiti previsti per questo fine settimana.Sabato 1 marzoSettembre: il giovane talento, dalla partecipazione a "Io Canto" alla vittoria nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025, condividerà il suo percorso artistico.