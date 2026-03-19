Monte Bianco, frana a 3.400 metri: morto un alpinista italiano

Un alpinista italiano è morto sul Monte Bianco dopo una frana improvvisa causata dal distacco di rocce. L’incidente è avvenuto a 3.400 metri vicino al confine italiano, coinvolgendo tre escursionisti, tra cui una guida.

Un alpinista italiano ha perso la vita sul massiccio del Monte Bianco, in Alta Savoia, travolto da una frana mentre si trovava in quota insieme ad altri due connazionali. L’incidente si è verificato poco prima delle 13.30 nella zona del Grand Flambeau, a circa 3.400 metri di altitudine.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori del Plotone di Gendarmeria d’Alta Montagna, il distacco di materiale roccioso ha colto di sorpresa il gruppo composto da tre alpinisti, tra cui una guida. Uno degli uomini è morto sul colpo, mentre un secondo è rimasto gravemente ferito con diverse fratture. La guida, invece, è uscita illesa.

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Il ferito è stato recuperato e trasportato in elicottero all’ospedale di Annecy per ricevere cure urgenti. Le autorità francesi non hanno diffuso ulteriori dettagli sull’identità delle persone coinvolte.