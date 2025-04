Omicidio Ilaria Sula, sequestrato un computer in casa dell’ex fidanzato a Roma

Nuovo sopralluogo della polizia nell’abitazione di via Homs, a Roma, dove viveva Mark Antony Samson, ex fidanzato di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa a coltellate, chiusa in una valigia e abbandonata in un dirupo a Poli. Durante l’ispezione è stato sequestrato un computer.

Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha convalidato il fermo del ragazzo, reo confesso. Sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari: pericolo di fuga, rischio di reiterazione e inquinamento delle prove.

Durante l’interrogatorio nel carcere di Regina Coeli, Samson ha raccontato di aver ucciso la giovane il 26 marzo dopo che lei, arrivata la sera prima per restituirgli dei vestiti, si era fermata a dormire da lui. Al mattino, dopo aver letto un messaggio sul telefono della ragazza, l’avrebbe colpita al collo con un coltello portato in stanza per la colazione. Secondo quanto riferito, ha poi gettato l’arma, un sacco contenente un tappeto e stracci usati per pulire, in un cassonetto nel quartiere africano. Anche il cellulare della vittima sarebbe stato abbandonato, in un tombino.

Il racconto sarà verificato attraverso le analisi sul telefono del ragazzo e sul pc della vittima, da cui si accedeva anche a WhatsApp. Gli inquirenti attendono riscontri sulla presenza in casa dei genitori al momento dell’omicidio, attraverso le celle telefoniche. Il giovane ha dichiarato di aver agito da solo, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere a domande su madre e padre.

Samson resta detenuto a Regina Coeli. I funerali di Ilaria Sula si terranno a Terni lunedì 7 aprile alle 14:00. La famiglia ha annunciato che la salma sarà accompagnata in corteo a piedi dalla sua abitazione di viale dello Stadio 5 fino al cimitero comunale.

Omicidio Ilaria Sula, Mark Antony Samson: Ho fatto tutto da solo - Mark Antony Samson ha dichiarato al gip di aver agito da solo nell’omicidio di Ilaria Sula. Il 23enne, durante l’interrogatorio di convalida del fermo, svoltosi oggi per cinque ore nel carcere di Regina Coeli, ha negato la premeditazione. Aveva già confessato il delitto della 22enne scomparsa il 25 marzo da Roma e ritrovata il 2 aprile senza vita, chiusa in una grossa valigia in un dirupo nella zona boschiva di Poli.

Omicidio di Ilaria Sula, dubbi sul trasporto del corpo: al vaglio la posizione dei genitori di Mark Antony Samson - È ancora in corso l’analisi da parte della Squadra Mobile di Roma sulla posizione dei genitori di Mark Antony Samson, il 23enne che ha confessato l’omicidio di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa e poi chiusa in una valigia gettata in una zona boschiva di Poli.

Femminicidio di Ilaria Sula: trovato coltello nell'abitazione dell'ex, genitori di Mark Samson sotto indagine - La Polizia Scientifica ha rinvenuto tracce di sangue e un coltello nell'appartamento di via Homs, residenza di Mark Antony Samson, ex fidanzato di Ilaria Sula. Il sopralluogo, effettuato mercoledì pomeriggio, ha portato al sequestro dell'arma, che sarà sottoposta ad analisi per determinare se sia stata utilizzata nel delitto.