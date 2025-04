Chi è Marc Samson: l'ex fidanzato filippino fermato per l'omicidio di Ilaria Sula

Il corpo di Ilaria Sula, 22enne di origini albanesi, è stato ritrovato in una valigia in un dirupo nell'area boschiva di Poli, vicino Roma. A condurre la polizia sul luogo è stato l'ex fidanzato, Marc Samson, 23 anni, studente di architettura e dipendente di McDonald's, ora fermato con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Secondo le indagini, Samson avrebbe accoltellato Ilaria nell'appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma, dove risiedeva. Successivamente, avrebbe nascosto il corpo in una valigia e lo avrebbe trasportato fino al dirupo a Poli, dove è stato poi ritrovato.

Nei giorni successivi alla scomparsa di Ilaria, Samson avrebbe utilizzato il telefono della vittima per inviare messaggi ai suoi coinquilini e pubblicare storie sui social media, fingendosi lei, nel tentativo di depistare le indagini. In seguito, ha confessato di aver gettato il cellulare in un tombino.

Leon, fratello minore di Ilaria, ha dichiarato di aver visto la sorella l'ultima volta il 23 marzo a Terni e di non essere sicuro che i messaggi ricevuti successivamente fossero stati scritti da lei. Ha inoltre affermato di conoscere Samson, con cui Ilaria aveva avuto una relazione durata un anno, poi terminata.

