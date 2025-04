Papa Francesco, ottava domenica con Angelus solo in forma scritta

Per l’ottava domenica consecutiva, Papa Francesco non reciterà pubblicamente l’Angelus, che sarà diffuso ancora in forma scritta. Lo ha comunicato la Sala stampa vaticana, precisando che al termine della messa del Giubileo dei malati, presieduta da monsignor Rino Fisichella, verrà letto un breve messaggio di ringraziamento del pontefice. Nella giornata di ieri il Vaticano aveva lasciato aperta la possibilità di una “modalità diversa” per l’appuntamento domenicale. L’evento, il settimo grande appuntamento giubilare, è dedicato agli ammalati e agli operatori della Sanità: sono attesi a Roma circa 20mila pellegrini provenienti da oltre 90 Paesi, tra cui pazienti, medici, infermieri, farmacisti, fisioterapisti, operatori sanitari e tecnici.

