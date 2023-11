Papa Francesco rinuncia all'Angelus a causa di un'infiammazione polmonare

Le sfide della salute e il futuro impegno alla Cop28. Papa Francesco ha dovuto rinunciare alla sua consueta apparizione alla finestra del Palazzo Apostolico per la recita dell'Angelus, annunciando di essere affetto da un'infiammazione ai polmoni. Il Pontefice, visibilmente provato, si è rivolto ai fedeli attraverso un collegamento video dalla sua residenza, Casa Santa Marta, spiegando che il problema di salute ha richiesto una tac al Policlinico Gemelli e la cancellazione di alcuni appuntamenti.

Accanto a monsignor Paolo Luca Braida, funzionario della Segreteria di Stato, Francesco ha guidato la preghiera mariana, ma la lettura della meditazione prima dell'Angelus è stata affidata al sacerdote lodigiano. Durante la trasmissione, la tosse del Papa è stata evidente, e la telecamera ha mostrato un cerotto sulla sua mano, risultato dagli accertamenti al Gemelli.

Il Papa ha spiegato che l'infiammazione polmonare è la causa dell'impedimento di ieri e di oggi. Nonostante l'inconveniente, Francesco ha confermato il suo impegno a partecipare alla Cop28, annunciando la sua partenza per Dubai il prossimo venerdì, con il ritorno previsto per domenica.

Nel messaggio letto da monsignor Braida, il Papa ha espresso preoccupazione per i cambiamenti climatici e la situazione israelo-palestinese, ringraziando Dio per la tregua e il rilascio di ostaggi. Ha dedicato anche un pensiero alla "martoriata Ucraina" in occasione del prossimo 90esimo anniversario dell'Holodomor.

La salute del Papa è stata oggetto di attenzione, considerando l'intervento chirurgico dello scorso giugno per un laparocele incarcerato e le preoccupazioni respiratorie manifestate in udienze precedenti. Papa Francesco aveva già sperimentato un intervento simile nel luglio 2021 al Policlinico Gemelli. Nel marzo di quest'anno, aveva affrontato una polmonite che lo aveva portato a un ricovero al Policlinico romano. Le difficoltà polmonari risalgono alla giovinezza, quando a 21 anni subì l'asportazione del lobo superiore del polmone destro a causa di cisti durante un'operazione in Argentina. Attualmente, Papa Francesco ha 86 anni e compirà 87 il prossimo 17 dicembre.

