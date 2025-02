Chi è Gaia a Sanremo 2025 con Chiamo io chiami tu

Gaia Gozzi, nota semplicemente come Gaia, ha inaugurato la prima serata del Festival di Sanremo 2025 esibendosi con il brano "Chiamo io chiami tu" sul palco del Teatro Ariston.

Nata nel 1997 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, Gaia ha origini brasiliane da parte materna. Ha raggiunto la notorietà partecipando a "X Factor" nel 2016, classificandosi seconda, e successivamente vincendo la diciannovesima edizione di "Amici di Maria De Filippi" nel 2020.

Nel 2021, Gaia ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone "Cuore amaro". Dopo il suo secondo album "Alma", ha collaborato con artisti italiani come Carl Brave in "Mosaici" e con Guè ed Ernia. Nel 2024, ha pubblicato il singolo estivo "Sesso e Samba" in collaborazione con il rapper Tony Effe, anch'egli in gara al Festival di Sanremo 2025.

Durante la quarta serata del Festival, dedicata alle cover, Gaia si esibirà insieme al celebre musicista brasiliano Toquinho, interpretando "La voglia, la pazzia".

Per rivedere l'esibizione di Gaia con "Chiamo io chiami tu", è disponibile il video ufficiale su RaiPlay.

