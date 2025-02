Incidente mortale sulla via Tiburtina: deceduto un 34enne, grave una 28enne

Questa notte, intorno alle 4:00, un grave incidente stradale si è verificato su via Tiburtina a Roma. Una berlina blu, con a bordo un uomo di 34 anni, una donna di 28 anni e un terzo passeggero, è finita contro la segnaletica verticale stradale. Il conducente è deceduto sul colpo, mentre la donna ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in ospedale. Il terzo passeggero non ha riportato lesioni gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Tivoli per effettuare i rilievi e determinare le cause dell'accaduto.

Europa League: sorteggiati gli ottavi di finale, Lazio contro Viktoria Plzen e Roma sfida l'Athletic Bilbao - Oggi, 21 febbraio 2025, a Nyon, si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa League. Le squadre italiane hanno conosciuto i loro avversari: la Lazio affronterà i cechi del Viktoria Plzen, mentre la Roma se la vedrà con gli spagnoli dell'Athletic Bilbao.

Roma-Porto Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - La Roma affronta il Porto oggi, giovedì 20 febbraio 2025, nel ritorno dei playoff di Europa League allo Stadio Olimpico. Dopo l'1-1 dell'andata, la squadra di Claudio Ranieri punta alla vittoria per accedere agli ottavi di finale.La partita inizierà alle 18:45 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport.

Roma: 17enne senza patente fugge all'alt e provoca caos sul GRA - Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale ha individuato una Fiat Panda che eseguiva manovre pericolose in via di Tor Bella Monaca. Gli agenti hanno intimato l'alt al conducente, che ha ignorato l'ordine e si è diretto verso il Grande Raccordo Anulare (GRA) ad alta velocità, effettuando sorpassi azzardati e utilizzando la corsia di emergenza.