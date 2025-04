Chi è Alice Campello a Verissimo: carriera, maternità e il ritorno con Alvaro Morata

Alice Campello sarà ospite oggi, sabato 5 aprile, a Verissimo. L’influencer e imprenditrice torna nel programma di Silvia Toffanin dopo aver confermato la riconciliazione con il marito Alvaro Morata, padre dei suoi quattro figli. La coppia, che aveva annunciato la separazione ad agosto 2024, ha ufficializzato il ritorno di fiamma a gennaio 2025 tramite una storia su Instagram.

La notizia è stata anticipata dai media spagnoli e confermata dal giornalista Javier de Hoyos: “Javi, devo dirvi che sì, ci stiamo dando una seconda possibilità”, ha riportato Morata.

Nata il 5 marzo 1995 a Mestre, Alice Campello è seguita da quasi 4 milioni di follower su Instagram. Dopo gli studi in Marketing alla IULM di Milano, ha avviato diverse attività imprenditoriali: ha fondato la linea di borse Avril Bag insieme alla madre, il brand beauty Masqmai London e l’etichetta d’abbigliamento The Akala Studio.

La storia con Alvaro Morata è iniziata nel 2016. Dopo un anno di relazione, si sono sposati il 17 giugno 2017 nella Basilica del Redentore a Venezia. Dal matrimonio sono nati quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro nel 2018, Edoardo nel 2020 e Bella nel 2023. Proprio dopo la nascita di Bella, Alice Campello aveva raccontato per la prima volta a Verissimo le gravi complicazioni post-parto: “Ho avuto un’emorragia. I medici non riuscivano a fermarla. Sono stata dodici ore in sala operatoria, mi hanno fatto 17 trasfusioni di sangue”. L’imprenditrice ha anche rivelato di aver rischiato di perdere l’utero: “L’ultima speranza era il palloncino che mi hanno messo nell’utero. Se non avesse funzionato, avrebbero dovuto asportarmelo”.

Oggi la famiglia si è ricompattata e vive a Istanbul, dove gioca Morata.

