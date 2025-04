Masters 1000 Montecarlo: sorteggio ostico per Berrettini e Musetti, Alcaraz attende Fognini

Si avvicina il Masters 1000 di Montecarlo, al via lunedì 7 aprile, con sei azzurri presenti nel main draw: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Il sorteggio, svolto oggi 4 aprile, ha delineato incroci potenzialmente complessi per gli italiani.

Musetti debutterà contro un qualificato, poi potrà trovare sulla sua strada Jiri Lehecka o Sebastian Korda, e infine al terzo turno affrontare Alexander Zverev, numero 2 al mondo. Percorso simile per Berrettini, anche lui contro un qualificato all’esordio, con la possibilità di incrociare il tedesco nelle fasi successive.

Sonego sfiderà Pedro Martinez al primo turno, con la prospettiva di incontrare Holger Rune, numero 12 ATP, che inizierà contro Nuno Borges. Arnaldi affronterà Richard Gasquet, alla sua ultima partecipazione nel Principato, e in caso di vittoria potrebbe vedersela con Felix Auger-Aliassime o un qualificato.

Cobolli, reduce dalla semifinale a Bucarest, esordirà contro un qualificato e poi affronterà Tallon Griekspoor o Arthur Fils. In caso di terzo turno, possibile incrocio con Andrey Rublev o Gael Monfils.

Fognini, vincitore a Montecarlo nel 2019, aprirà contro Francisco Cerundolo. Il vincente sfiderà Carlos Alcaraz, numero 3 del ranking, nel secondo turno.

