Gli abbonati a GTA+ scattano in testa con l'auto sportiva Bollokan Envisage

Squaglia le ruote e alza una nube di fumo con la retrofuturistica Bollokan Envisage (sportiva) con tanto di livrea rara, gratis questo mese per gli abbonati a GTA+. Inoltre, non dimenticare lo stile con i nuovi capi d’abbigliamento LD Organics e approfitta del 50% di sconto sugli stabilimenti di Centauri e di GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita del Laboratorio di acidi.

Tutto questo è disponibile per gli abbonati a GTA+ fino al 30 aprile.

Riscatta la Bollokan Envisage

Brucia l'autostrada di San Andreas con la tua Bollokan Envisage (sportiva) con sfumature di verde scuro e la speciale livrea Futurismo integrale. Quest'auto sportiva a tre porte è compatibile con l'attrezzatura di Imani, in modo da tenerti al sicuro anche da possibili inseguitori.

Gli abbonati a GTA+ possono riscattare gratis la Bollokan Envisage all'autosalone del Vinewood Car Club.

Dimostra che sai il fatto tuo con LD Organics

Manda in fumo gli avversari con un completo approvato da Lamar Davis e composto da Maglia hockey LD Organics 420 e Cappellino LD Organics 420 abbinato.

Nuove verniciature Camaleonte

Decora il tuo veicolo con la verniciatura Camaleonte turchese/viola cangiante, che si abbina perfettamente con la verniciatura Camaleonte per cerchioni verde/viola per rendere verdi d'invidia i tuoi hater.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita del Laboratorio di acidi

Inonda il mercato di potenti psichedelici fabbricandone a manetta, organizzando consegne segrete e sfuggendo alla legge nelle missioni di vendita del Laboratorio di acidi, che forniscono GTA$ e RP doppi fino al 30 aprile.

GTA$ e RP doppi in Viaggi sballati

Scopri le esperienze extra-corporee mentre Franklin o Lamar respingono i Vagos e proteggono la loro scorta di LD Organics. Partecipa ai Viaggi sballati nella sezione delle missioni create da Rockstar nel menu di pausa e ottieni GTA$ e RP doppi.

Sconti sugli stabilimenti di Centauri e scorte gratis

Questo è il momento giusto per i nuovi imprenditori che vogliono espandere il proprio impero grazie al 50% di sconto sulle serre per la coltivazione di erba, sulle fabbriche di banconote contraffatte, sugli uffici per la falsificazione di documenti, sui garage per la produzione di cocaina e sui laboratori di metanfetamina. Fai crescere, rolla, cucina e fatti strada verso il successo con questi sconti per gli stabilimenti di Centauri.

Inoltre, i centauri più incalliti possono continuare a divertirsi con le scorte degli stabilimenti di Centauri gratuite.

GTA+ Classics Collection e altro

Come regalo di benvenuto per i nuovi abbonati a GTA+, e per i già abbonati che potrebbero esserseli persi, tornano una serie di vantaggi molto richiesti che tutti gli abbonati a GTA+ possono riscattare su PC, PS5 e Xbox Series X|S fino al 28 maggio:

Una Principe Deveste Eight (supercar) da riscattare gratuitamente con una modifica HSW gratuita

Le livree Glitch HSW CMYK e Trip arancione HSW per la Principe Deveste Eight

La verniciatura Camaleonte bianco sporco e la verniciatura Camaleonte per cerchioni bianco sporco perla

Il Cappellino LS Customs nero dritto e la Fascia collo LS Customs

La Maglietta tattica Yeti grigia e i Pantaloni militari Yeti grigi

Gli Auricolari Beat Off oro

Inoltre, Visita il Furgone delle armi (sempre indicato sulla mappa per gli abbonati a GTA+) per ottenere l’esclusivo Fucile militare El Strickler, riscattabile gratuitamente per gli abbonati a GTA+ fino al 28 maggio.

GTA+ propone anche una serie di vantaggi speciali permanenti che includono 500.000 GTA$ per gonfiare il proprio conto in banca su GTA Online ogni mese (depositati al momento del pagamento dell'abbonamento), carte prepagate Shark esclusive per gli abbonati con il 15% di GTA$ aggiuntivi e l'accesso al garage del Vinewood Club con 100 posti per i veicoli e altri vantaggi del Vinewood Club. Scopri di più sul sito ufficiale di GTA+.

Nel corso di questo mese GTAV e GTA Online entreranno a far parte di Xbox Game Pass su console, PC e Cloud. GTA+ sarà disponibile per l'acquisto per i giocatori Xbox su PC per sfruttare al massimo la propria esperienza con GTA Online (venduto separatamente).

