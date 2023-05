Gta Online: gli abbonati GTA+ riscattano il Vapid Slamtruck

Aggiungi una postazione droni alla tua sala giochi, oltre a verniciature Camaleonte gratis e altro fino al 7 giugno

Vivi al massimo la tua esperienza in GTA Online con il programma di abbonamento premium per PS5 e Xbox Series X|S. I bonus di questo mese includono il Vapid Slamtruck, una postazione droni gratis per la tua sala giochi, verniciature Camaleonte, abbigliamento collezionabile, un bonus mensile di 500.000 GTA$ e tanto, tanto altro.Da oggi fino al 7 giugno, gli abbonati su PS5 e Xbox Series X|S possono riscattare:Vapid Slamtruck gratisRealizza il tuo sogno di diventare un impavido stuntman guidando il Vapid Slamtruck. Questo bestione ti permette di speronare la concorrenza e offre un sistema di sospensioni idrauliche. Vai sul sito di Southern San Andreas Super Autos per riscattare questo veicolo di servizio progettato per il brividoVerniciature CamaleonteDai una rinfrescata ai tuoi veicoli con due nuove verniciature Camaleonte. Visita Los Santos Customs o qualsiasi autofficina per ottenere le nuove verniciature Camaleonte Viola perla anodizzato e Rosso/Arancione cangiante.Riscatta una postazione droni gratis per la tua sala giochiTieni d'occhio il cielo installando una postazione droni nella tua sala giochi. Riscatta la tua dal sito di gioco della Maze Bank Foreclosures. Una volta installata, potrai pilotare i droni dalla sala giochi, dal Terrorbyte o dal menu Interazione per ammirare dall'alto Los Santos in tutto il suo splendore.Caschi e giacche da motociclistaDimostra agli altri centauri che fai sul serio visitando i negozi di abbigliamento e riscattando l’Elmetto da moto zebrato, l’Elmetto serpente viola borchie, le giacche in vinile blu scuro e in vinile blu scuro smanicata. Tutto questo è gratis per gli abbonati a GTA+ questo mese.Bonus in eventi Freemode e scontiA Los Santos e dintorni l'azione non manca: farsi coinvolgere negli eventi Freemode fornisce ricompense triple, mentre recuperare scorte nascoste di Gerald fornisce il 50% di GTA$ e RP in più fino al 7 giugno.Espandi i tuoi possedimenti e la tua flotta di veicoli approfittando dello sconto del 50% sul costo di garage piccoli, medi e grandi. Preparati al peggio con il 50% di sconto sui completi da Colpo pesanti.Bonus mensile di 500.000 GTA$ e molto altroOgni mese gli abbonati a GTA+ ottengono un bonus di 500.000 GTA$ (depositato in automatico al momento del pagamento dell'abbonamento sul proprio conto di gioco presso la Maze Bank). Gli abbonati a GTA+ possono anche godere di una serie di vantaggi come l'utilizzo gratuito dei servizi della Downtown Cab Co. e l’opzione per saltare il viaggio, sconti speciali al Furgone delle armi, richieste di veicoli e abilità gratis per boss e CEO, speciali carte prepagate Shark GTA+ che forniscono il 15% di GTA$ extra e altro ancora.Tutto questo a soli 5,99 € al mese. Per tutti i dettagli, visita il sito di GTA+.

