Kalinskaya torna a vincere e lancia una frecciata a Sinner: Ne avevo bisogno

Anna Kalinskaya conquista una vittoria significativa al torneo WTA di Charleston, superando agli ottavi di finale Madison Keys, numero 5 del ranking mondiale e recente campionessa degli Australian Open. La tennista russa si è imposta in due set con il punteggio di 6-2, 6-4, ottenendo il suo primo successo stagionale contro una top 10 del 2025 e accedendo così ai quarti, dove affronterà Sofia Kenin.

Reduce da un inizio d’anno complicato anche per motivi personali, Kalinskaya si è lasciata andare a un commento che molti hanno letto come un riferimento alla recente rottura con Jannik Sinner: “Questa vittoria è speciale, ne avevo bisogno per la mia sicurezza. Ho avuto un inizio d’anno sfortunato e difficile. È bello essere tornata e giocare a un livello così alto”.

Negli ultimi mesi si è parlato molto della sua separazione dal numero uno del mondo, ma recentemente la russa sarebbe stata vista nuovamente in compagnia di una sua vecchia conoscenza.

Jannik Sinner pronto a tornare: Sto bene, ci vediamo a Roma - Jannik Sinner si avvicina al rientro in campo. Il numero uno del tennis mondiale tornerà a giocare a inizio maggio agli Internazionali di Roma, dopo tre mesi di assenza per il caso Clostebol. In un’intervista concessa a Sky Sport, che sarà trasmessa integralmente sabato 5 aprile, Sinner ha dichiarato: "Sto molto bene, sono riposato e sono contento".

Ferrara sul caso Clostebol: Ho sofferto per l'addio a Sinner, ma la verità è emersa - Umberto Ferrara, ex preparatore atletico di Jannik Sinner, è tornato a parlare dopo la squalifica di tre mesi inflitta al tennista per la positività al Clostebol. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha spiegato il suo ruolo nella contaminazione accidentale causata, insieme al fisioterapista Giacomo Naldi, dall’uso involontario del farmaco Trofodermin.

Anna Kalinskaya avvistata con l'ex Tomas Ferrari a Miami: rottura definitiva con Jannik Sinner? - Anna Kalinskaya è stata fotografata a Miami in compagnia del suo ex Tomas Ferrari, alimentando le voci su una rottura definitiva con Jannik Sinner. La tennista russa è stata seguita da Ferrari durante il Masters 1000, dove è stata eliminata nei sedicesimi di finale da Jessica Pegula.