Brooklyn Beckham lancia una frecciata ai fratelli con una maglietta dal messaggio eloquente

Brooklyn Beckham torna a far parlare di sé con un gesto simbolico che riaccende lo scontro familiare. Una maglietta indossata a Los Angeles diventa l’ennesimo segnale della distanza dai fratelli e dai genitori.

Brooklyn Beckham ha scelto un capo d’abbigliamento per far arrivare un messaggio diretto alla sua famiglia. Durante una passeggiata a Los Angeles con la moglie Nicola Peltz, è stato fotografato con una T-shirt bianca marchiata Ford e la scritta “Good Brothers”, un dettaglio che non è passato inosservato.

Il primogenito di David e Victoria Beckham, 26 anni, ha abbinato la maglietta a un cappellino Nike e a un paio di jeans. Al suo fianco, Nicola Peltz, 31 anni, indossava un top corto color cipria, jeans a vita bassa e occhiali da sole. Le immagini sono state scattate mentre la coppia faceva la spesa, in un contesto apparentemente quotidiano.

La scelta dell’outfit arriva in un momento di forte tensione. Da settimane, infatti, Brooklyn ha preso le distanze dall’intera famiglia, dichiarando pubblicamente di non voler ricucire i rapporti con i fratelli Romeo e Cruz e con la sorella Harper, oltre che con i genitori.

Non è la prima volta che il giovane chef utilizza gesti simbolici per segnare la rottura. Di recente avrebbe modificato un tatuaggio dedicato al padre: sull’avambraccio destro, la scritta “DAD” sarebbe stata coperta con nuove immagini, tra cui una stella marina e due salvagenti, dopo un trattamento laser.

Secondo indiscrezioni, anche un tatuaggio sul petto dedicato alla madre Victoria sarebbe stato alterato. Una scelta che, sempre secondo le stesse fonti, avrebbe ferito profondamente i genitori, già provati dalla distanza con il figlio maggiore.

Romeo e Cruz, invece, hanno continuato a schierarsi apertamente dalla parte dei genitori. Dopo le voci su un presunto blocco sui social, Cruz ha smentito pubblicamente, spiegando che sarebbe stato Brooklyn a interrompere i contatti online con tutta la famiglia.

I due fratelli più giovani hanno poi alimentato le tensioni con un video su TikTok, successivamente rimosso, girato a Parigi insieme alle rispettive fidanzate. Un altro tassello di una frattura familiare che, almeno per ora, non mostra segnali di ricomposizione.