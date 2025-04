Meghan Markle lancia la 'Chantilly Lili', il dolce ispirato alla figlia Lilibet

Meghan Markle ha presentato su Instagram la Chantilly Lili, un nuovo dessert al cucchiaio dedicato alla figlia Lilibet. Nel video, girato nella cucina della casa di Montecito, in California, Meghan prepara il dolce insieme alla madre Doria Ragland, descrivendolo come "dolce e speciale" proprio come la sua bambina.

La ricetta, una reinterpretazione del budino alla banana, include crema pasticcera alla vaniglia, fragole fresche, fette di banana e crema Chantilly, con una decorazione finale di frutta e foglie di menta. Meghan viene ripresa mentre rifinisce il dolce con cura, sorridente accanto alla madre.

Il video accompagna l'attesa del debutto ufficiale dei prodotti di As Ever, il marchio di lifestyle recentemente lanciato dalla duchessa, andati esauriti in poche ore. In chiusura Meghan scrive: "Godetevi la ricetta della nostra Chantilly Lili, un dessert delizioso che porta il nome della nostra adorata figlia. È così buono, speciale e dolce come lei". Il momento più tenero arriva con l'assaggio della madre Doria, che dopo qualche secondo commenta con un sorriso: "Te lo dirò quando avrò finito".

