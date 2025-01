Meloni sui dazi USA: Dialogo necessario per una soluzione bilanciata

Giorgia Meloni, in occasione di un intervento ad Al-Ula, ha affrontato il tema dei dazi tra USA ed Europa, sottolineando l'importanza del dialogo per evitare scontri commerciali. Pur "comprendendo la questione posta" dagli Stati Uniti sui dazi, la premier ha dichiarato che "una soluzione equilibrata e bilanciata" è il modo migliore per affrontare il problema, impegnandosi a collaborare con l'amministrazione americana.

Meloni ha ricordato che la questione del surplus commerciale non è nuova e non si limita alla presidenza Trump. Nel 2023, il surplus commerciale europeo verso gli Stati Uniti ha superato i 150 miliardi di dollari, una cifra significativa che riflette uno squilibrio. Tuttavia, ha evidenziato come il commercio di servizi mostri un surplus favorevole agli Stati Uniti di circa 100 miliardi, dimostrando l'interconnessione e la complementarità delle economie.

"Uno scontro non conviene a nessuno", ha affermato la presidente del Consiglio, ribadendo la necessità di un approccio cooperativo tra le parti.

Meloni ha inoltre parlato dell'ingresso dell'Arabia Saudita nel programma di difesa Gcap, sottolineando come sia un processo graduale che richiede l'allineamento delle capacità industriali saudite con quelle di Italia, Regno Unito e Giappone. Ha poi risposto alle critiche dell'opposizione, affermando che non vi è contraddizione tra le sue posizioni passate e le attuali scelte strategiche.

La premier ha evidenziato l'importanza della missione in Arabia Saudita, che ha portato a elevare la collaborazione bilaterale a un livello di partenariato strategico, con focus su energia, Africa, difesa e investimenti. Ha infine sottolineato il ruolo centrale delle nazioni del Golfo nella politica del governo italiano, ribadendo il significato della visita per rafforzare la presenza italiana nel Mediterraneo allargato.

Kimbal Musk a Palazzo Chigi: incontro con Giuli e stretta di mano con Meloni - Kimbal Musk, fratello di Elon Musk, si è recato oggi a Palazzo Chigi accompagnato dal portavoce italiano Andrea Stroppa. Durante la visita, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha incontrato Musk in un colloquio privato, su richiesta dello stesso imprenditore, per presentare alcuni progetti legati alla sua società, specializzata in intrattenimento culturale attraverso tecnologie innovative di livello globale.

Cecilia Sala intervista Zelensky: il presidente ucraino parla del legame con Giorgia Meloni - Domani, 25 gennaio, Cecilia Sala torna su Il Foglio con un’intervista esclusiva al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’anticipazione riguarda il pensiero di Zelensky sulla presenza di Giorgia Meloni al giuramento del presidente degli Stati Uniti, un fatto che considera una buona notizia per l'Italia.

Governo: oggi Cdm dopo i vertici Meloni-ministri, il caso Santanchè e i nodi da sciogliere sulla Consulta - Oggi si terrà il Consiglio dei Ministri, dopo un vertice a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, insieme al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Al centro dell'agenda i temi cruciali, tra cui la vicenda di Daniela Santanchè, il rebus per l'elezione dei nuovi giudici della Consulta e le pressioni delle opposizioni.