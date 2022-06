40 anni di Deejay, Linus : Le radio si sono rinnovate, ma ormai i giovani possono farne a meno

Linus racconta di come sono cambiate le radio e della festa di due giorni a Parco Sempione che Radio Deejay ha organizzato per ipropri 40 anni. A Fanpage racconta : "Abbiamo cercato di andare oltre anche sfruttando la caratteristica che ci rende abbastanza unici, ovvero quello di avere un grandissimo rapporto familiare con quelli che sono cresciuti con noi e con le generazioni che li stanno seguendo. Così mi è venuta l'idea di fare una festa nel parco in modo che potesse essere non solo un concerto ma tutta una serie di piccole situazioni nelle quali si possa coniugare tutto quello che fa parte di un mondo come quello di Radio Deejay: dallo sport alla chiacchiera ai vari tipi di musica alle performance di noi deejay alla consolle, per molti anche il recupero di una situazione che si era persa nel tempo. Insomma, l'idea è un po' quella di far vivere questo giardino di casa che per noi è Parco Sempione con la ciliegina che sarà il concerto del sabato sera all'Arena."

"Oggi l'età più importante degli ascoltatori sta tra i 35 e i 45 anni e a loro fargli sentire le canzoni da quattordicenni è difficile, quindi è diventato molto complicato scegliere le canzoni. Poi tra quelle che si scelgono qualcuna la si aiuta anche a diventare un successo, ma credo che da questo punto di vista la radio abbia un po' perso il suo ruolo, perché i ragazzini la musica se la sentono attraverso i canali loro privati, di noi possono farne a meno."

"Il rapporto tra radio e universo discografico contemporaneo è molto delicato. Fino a una decina di anni fa venivano prodotti molti dischi, erano rivolti a mercati differenti e potevi scegliere tra le varie cose che ti finivano sulla scrivania quelle che ritenevi più congrue col tuo modo di fare o col pubblico che idealmente pensi di avere. Adesso la produzione discografica è al 99% mirata a un pubblico di adolescenti se non addirittura preadolescenti, quindi per noi che facciamo la radio – parlo di qualunque radio – è molto più difficile perché il pubblico radiofonico è un pubblico più adulto, il mezzo radiofonico cominci a frequentarlo quando hai la macchina – e adesso molti ragazzi la macchina neanche la vogliono più -, quindi devi aspettarli."

