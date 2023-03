Come sta Mauro Coruzzi? Platinette colpita da ictus ischemico

, noto come, ha subito un, come annunciato dal suo agente. L'artista e conduttore è stato colpito martedì scorso, ma grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi, è stato possibile agire immediatamente dal punto di vista terapeutico. L'agente ha precisato che le suee che sono in corso ulteriori accertamenti. Nato a Langhirano, in provincia di Parma, nel 1955, Coruzzi è stato lanciato come 'Platinette' dal Maurizio Costanzo Show.

Oltre ad essere un conduttore radiofonico e televisivo, è un noto personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore. Il 68enne ha pubblicato alcuni libri e dischi ed è stato ospite al Festival di Sanremo del 2012 con i Matia Bazar e nel 2015 in coppia con Grazia Di Michele con il brano 'Io sono una finestra'. Le sue ultime apparizioni televisive risalgono a qualche settimana fa, quando ha reso omaggio a Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio.

