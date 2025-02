Mauro Coruzzi 'Platinette' nuovamente ricoverato: Faccio controlli e torno a casa

Mauro Coruzzi - Platinette - è stato nuovamente ricoverato per accertamenti. L'annuncio è arrivato direttamente da lui attraverso un video messaggio sui social, in cui, dal letto d'ospedale, aggiorna i suoi follower. Nonostante le difficoltà nel parlare, probabilmente legate all'ictus ischemico che lo ha colpito nel marzo 2023, il personaggio televisivo mantiene la sua consueta ironia.

Nel video, Coruzzi scherza sulla tempistica del ricovero, avvenuto poco prima del Festival di Sanremo: "Forse è stato un volere divino. Questo che vedete è un letto d'ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal festival, ma nemmeno tanto a dire la verità".

Prosegue spiegando il motivo della sua assenza dagli eventi: "Ecco perché della mia assenza forzata dagli eventi. Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa. Spero. Ok?". Nella didascalia del video, cita la cantante Giorgia e la sua canzone sanremese 'La cura per me'.

Nel marzo 2023, Coruzzi era stato colpito da un ictus ischemico. In quell'occasione, era stato soccorso tempestivamente, permettendo un intervento terapeutico immediato. Dopo un periodo di riabilitazione, era tornato in televisione e aveva assunto il ruolo di testimonial per un'associazione che lotta contro l'ictus cerebrale. Aveva dichiarato: "Mi sembra non solo giusto, ma utile. Lo faccio anche perché mi serve: è una ulteriore spinta a non perdere tempo, ad affidarmi ai migliori esperti del settore".

I fan e i colleghi del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro sostegno a Coruzzi attraverso messaggi di incoraggiamento sui social. Roberta Beta, ad esempio, ha scritto: "Coraggio Mauro, buona ripresa".

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Mauro Coruzzi. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.

