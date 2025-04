Sid Meier's Civilization VII - VR in arrivo su Meta Quest 3 e 3S

I giocatori potranno preordinare oggi l'ultimo capitolo della serie Sid Meier's Civilization.

Oggi 2K e Firaxis Games hanno annunciato che Sid Meier's Civilization VII - VR è disponibile per il preordine e verrà lanciato in tutto il mondo in esclusiva su Quest 3 e 3S il 10 aprile. Sviluppato da PlaySide Studios in collaborazione con Firaxis Games, Sid Meier's Civilization VII - VR offrirà l’autentica esperienza Civilization mantenendo la profondità strategica tipica della serie, ma con nuove funzionalità e meccaniche di gioco pensate per la realtà virtuale e per la realtà mista. Scoprite un nuovo modo di vivere il leggendario franchise strategico, immergendovi totalmente nel gioco e costruendo un impero destinato a durare nel tempo.

I giocatori potranno sperimentare varie funzionalità e modalità all'interno di Sid Meier's Civilization VII - VR, tra cui:

Una vera esperienza Civilization in VR/MR . Vivi Civilization da una prospettiva completamente nuova: osserva la mappa dall'alto e avvicinati per ammirare nei dettagli ogni edificio e unità.

. Vivi Civilization da una prospettiva completamente nuova: osserva la mappa dall'alto e avvicinati per ammirare nei dettagli ogni edificio e unità. Incontra faccia a faccia i leader visionari. Gli iconici leader di tutto il mondo si riuniscono attorno al Tavolo di Guerra, studiando alleanze o dichiarazioni di guerra. Nella nuova Sala della Diplomazia potrai negoziare per il bene del tuo impero.

Gli iconici leader di tutto il mondo si riuniscono attorno al Tavolo di Guerra, studiando alleanze o dichiarazioni di guerra. Nella nuova Sala della Diplomazia potrai negoziare per il bene del tuo impero. Il tuo impero prende vita. Sfrutta la nuova interfaccia progettata per Meta Quest 3 e 3S che ti permetterà di cambiare prospettiva a piacimento e portare il Tavolo di Guerra nello spazio reale grazie alla dinamica di realtà mista.

Sfrutta la nuova interfaccia progettata per Meta Quest 3 e 3S che ti permetterà di cambiare prospettiva a piacimento e portare il Tavolo di Guerra nello spazio reale grazie alla dinamica di realtà mista. Conquista o collabora. Gioca in solitaria o sfida altri giocatori in partite multiplayer online con un massimo di tre partecipanti su Meta Quest 3 e 3S.*

Gioca in solitaria o sfida altri giocatori in partite multiplayer online con un massimo di tre partecipanti su Meta Quest 3 e 3S.* Rivivi la gloria del tuo impero. Esplora i tuoi successi passati grazie agli Archivi, uno spazio virtuale dove i momenti salienti del tuo impero vengono riprodotti in diorami che puoi osservare in qualsiasi momento in VR.

Giocabile su Quest 3 e Quest 3S, Sid Meier's Civilization VII - VR sarà disponibile nel Meta Horizon Store

Per maggiori informazioni sulle modalità incluse, le funzionalità, le lingue supportate e altro, visita il Meta Horizon Store.

Il multiplayer online richiede una connessione a Internet, un account 2K (l'età minima varia) e un account Meta.