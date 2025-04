Sid Meier's Civilization VII - VR Disponibile ora in tutto il mondo

Oggi, 2K e Firaxis Games hanno annunciato che Sid Meier's Civilization VII - VR è ora disponibile in tutto il mondo. Il rivoluzionario nuovo capitolo della storica e rispettata serie di giochi di strategia, che ha venduto più di 73 milioni di copie in tutto il mondo, è disponibile in esclusiva su Meta Quest 3 e 3S, segnando il debutto del gioco sulle piattaforme di realtà virtuale e realtà mista.

Civilization VII - VR è una vera esperienza Civ, sviluppata da PlaySide Studios in collaborazione con Firaxis Games, che offre la stessa profondità strategica che i giocatori amano nella serie, ora arricchita da funzionalità uniche e meccaniche di gioco progettate per la realtà virtuale e la realtà mista dinamica. Scopri un nuovo modo di giocare questa leggendaria serie di strategia mentre ti immergi nell’esperienza e costruisci un impero che sfida il passare dei secoli.

Le principali caratteristiche includono:

Una Vera Esperienza Civilization in VR/MR. Vivi Civilization da una nuova e unica prospettiva, sia osservando dall'alto la mappa, sia avvicinandoti per apprezzare ogni dettaglio di ogni edificio e unità;

Vivi Civilization da una nuova e unica prospettiva, sia osservando dall'alto la mappa, sia avvicinandoti per apprezzare ogni dettaglio di ogni edificio e unità; Incontra i Leader Visionari Faccia a Faccia. I leader mondiali iconici circondano il Tavolo della Guerra, reagendo ad alleanze o dichiarazioni di guerra. Negozia gli interessi del tuo impero con gli altri leader nella nuova Camera della Diplomazia;

I leader mondiali iconici circondano il Tavolo della Guerra, reagendo ad alleanze o dichiarazioni di guerra. Negozia gli interessi del tuo impero con gli altri leader nella nuova Camera della Diplomazia; Il Tuo Impero Entra nella Realtà. Stendi la mano e prendi il controllo con la nuova interfaccia progettata per Meta Quest 3 e 3S, che permette ai giocatori di cambiare punto di vista a piacimento e portare il Tavolo della Guerra nell'ambiente circostante con la realtà mista dinamica;

Stendi la mano e prendi il controllo con la nuova interfaccia progettata per Meta Quest 3 e 3S, che permette ai giocatori di cambiare punto di vista a piacimento e portare il Tavolo della Guerra nell'ambiente circostante con la realtà mista dinamica; Conquista o Collabora. Gioca in solitaria o competi in partite multiplayer online con fino a tre altri giocatori su Meta Quest 3 e 3S;*

Gioca in solitaria o competi in partite multiplayer online con fino a tre altri giocatori su Meta Quest 3 e 3S;* Rivivi la Gloria del Tuo Impero: Rivedi la tua storia e i tuoi successi negli Archivi, uno spazio virtuale dove le vette del tuo impero sono catturate come diorami che puoi vedere ogni volta che vuoi in VR.

Per maggiori informazioni sulle modalità di gioco, le caratteristiche, le lingue supportate e altro, visita il Meta Horizon Store.