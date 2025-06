Formula 1, GP Austria 2025: orari, diretta TV e streaming del weekend al Red Bull Ring

Mondiale 2025, e il team britannico punta a consolidare il suo dominio. Scopri orari, diretta TV e streaming di un weekend imperdibile, tra emozioni, sorprese e adrenalina pura al Red Bull Ring. Non perdere nemmeno un secondo di questa spettacolare corsa, perché la battaglia per il titolo entra nel vivo e ogni giro può cambiare le sorti del campionato.

La Formula 1 torna protagonista con l’undicesima tappa del Mondiale 2025, in programma da venerdì 27 a domenica 29 giugno sul circuito del Red Bull Ring, in Austria. Dopo il successo della Mercedes in Canada, il paddock si prepara a un nuovo fine settimana ricco di sfide e colpi di scena.

La McLaren arriva in Austria forte di sette vittorie stagionali: cinque firmate da Oscar Piastri, attuale leader della classifica piloti, e due da Lando Norris. Ma l’ultimo Gran Premio ha visto il ritorno alla vittoria della Mercedes, con George Russell davanti alla Red Bull di Max Verstappen e al compagno di squadra Kimi Antonelli, al suo primo podio in carriera.

In cerca di riscatto le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, pronte a lottare per tornare tra i protagonisti sul tracciato di casa della Red Bull.

Ecco il programma completo del weekend e tutte le informazioni su come seguire in diretta TV e streaming il Gran Premio d’Austria 2025.

Venerdì 27 giugno13:30 – Prove Libere 1 (Sky Sport F1)17:00 – Prove Libere 2 (Sky Sport F1)

Sabato 28 giugno12:30 – Prove Libere 3 (Sky Sport F1)16:00 – Qualifiche (Sky Sport F1)

Domenica 29 giugno15:00 – Gara (Sky Sport F1, diretta)18:30 – Gara (TV8, differita)

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio d’Austria saranno trasmessi in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport. La gara sarà disponibile anche in chiaro, ma in differita su TV8 alle 18:30.

Per chi preferisce lo streaming, l’intero weekend sarà visibile anche sulle piattaforme Sky Go e NOW.