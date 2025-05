21 nuovi titoli in arrivo a maggio su GeForce NOW

Home / Social News / 21 nuovi titoli in arrivo a maggio su GeForce NOW

In occasione di questo nuovo appuntamento GFN Thursday, al posto dei fiori primaverili NVIDIA porta ai suoi gamers una nuova serie di titoli in arrivo sul cloud nel mese di maggio.

Sono 21 i titoli tanto attesi, e più della metà di questi giochi sarà disponibile già dal giorno del lancio, tra cui Revenge of the Savage Planet (Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 8/05), Spirit of the North 2 (Steam, 8/05), DOOM: The Dark Ages (Steam, Battle.net e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 15/05), Blades of Fire (Epic Games Store, 22/05) e molti altri.

Inoltre, date un’occhiata ai 9 giochi da scaricare questa settimana, in cima alla lista c’è il nuovo aggiornamento Jungle del gioco di sopravvivenza multiplayer Rust. L’aggiornamento introduce un nuovo bioma vivace ricco di funzionalità di gioco inedite, contenuti ambientali e armi a tema giungla come la cerbottana e il boomerang. Grazie all’abbonamento GeForce NOW potrete giocare in streaming su diversi dispositivi senza dover aspettare i tempi di download.

Lista dei nuovi titoli della settimana:

Deadzone: Rogue (Nuovo rilascio su Steam, 29/04)

Haunted House Renovator (Nuovo rilascio su Steam, 30/04)

Far Cry 4 (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 30/04)

Anno 1800 (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 1/05)

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile dall’app Call of Duty su GeForce NOW)

Blood Strike (Steam)

DREDGE (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

LONESTAR (Steam)

Soulstone Survivors (Steam)

E guardate le novità che sono in arrivo per gli utenti nel corso del mese:

Survival Machine (Nuovo rilascio su Steam, 7/05)

Revenge of the Savage Planet (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, May 8/05)

Spirit of the North 2 (Nuovo rilascio su Steam, 8/05)

The Precinct (Nuovo rilascio su Steam, 13/05)

DOOM: The Dark Ages (Nuovo rilascio su Steam, Battle.net e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 15/05)

Blacksmith Master (Nuovo rilascio su Steam,15/05)

9 Kings (Nuovo rilascio su Steam, 19/05)

RoadCraft (Nuovo rilascio su Steam, 20/05)

Monster Train 2 (Nuovo rilascio su Steam,21/05)

Survive the Fall (Nuovo rilascio su Steam, 21/05)

Blades of Fire (Nuovo rilascio su Epic Games Store, 22/05)

Tokyo Xtreme Racer (Steam)

The Last Spell (Steam)

War Robots: Frontiers (Steam)

Torque Drift 2 (Epic Games Store)

