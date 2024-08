Roma - vasto incendio a Maccarese: in azione vigili fuoco ed elicottero

Presente anche il direttore operazioni di spegnimento mentre un elicottero è entrato in azione per evitare il propagarsi delle fiamme verso le strutture nelle vicinanze.

Attualità - Un vasto incendio è divampato oggi 28 agosto a Maccarese, sul litorale di Roma, all'interno di un campo agricolo. Sul posto, in via Salvatore Ottolenghi, intorno alle 15.20, sono intervenuti i vigili del fuoco, con due squadre, oltre all'autobotte e quattro moduli antincendio. Presente anche il direttore operazioni di spegnimento mentre un elicottero è entrato in azione per evitare il propagarsi delle fiamme verso le strutture nelle vicinanze.