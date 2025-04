Nuovi dazi USA: l'88% degli italiani esprime preoccupazione e rabbia sul web

L'annuncio dell'amministrazione Trump riguardo all'imposizione di nuovi dazi ha suscitato una forte reazione negativa tra gli italiani sui social media. Secondo un report di Human, la piattaforma di social listening di Vis Factor, l'88% dei commenti esprime sentimenti di rabbia, scetticismo e tensione per le possibili conseguenze di queste misure.

Le principali preoccupazioni riguardano l'impatto immediato su settori chiave dell'economia italiana, come l'export agroalimentare (21%) e l'industria automobilistica (15%), con il timore di un ulteriore aggravamento della crisi economica.

"Le reazioni oscillano tra rassegnazione e indignazione, con un diffuso timore che, in assenza di una risposta decisa da parte dell’Unione Europea, l’Italia possa subire ripercussioni significative," spiegano da Vis Factor. In questo contesto, cresce la pressione sul Governo Meloni affinché adotti una linea chiara e incisiva a tutela degli interessi nazionali. L'elevato livello di allerta nell’opinione pubblica evidenzia la necessità di azioni concrete per mitigare gli effetti di questa nuova escalation commerciale.

