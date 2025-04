Recensione Oclean X Ultra 20 S: spazzolino con funzioni avanzate per una pulizia su misura

Fondata nel 2016, Oclean si è rapidamente affermata nel mercato degli spazzolini ultrasonici, distinguendosi per la qualità costruttiva, l’innovazione tecnologica e la capacità di offrire soluzioni avanzate per l’igiene orale.

Il nuovo Oclean X Ultra 20 S rappresenta un’evoluzione significativa della serie, migliorando sensibilmente l’esperienza d’uso rispetto al precedente X Ultra S.

Nella confezione troviamo: Impugnatura dello spazzolino, custodia di ricarica da viaggio Type-C, testina dello spazzolino Ultra Clean, testina dello spazzolino Ultra White, TestinaUltra Gum Care, Supporto da parete, Caricatore wireless WP02, Guida rapida, Manuale d'uso.

Il cuore di questa versione è il nuovo motore Maglev 4.0, un sistema a levitazione magnetica capace di generare 84.000 movimenti al minuto mantenendo la rumorosità sotto i 45 dB. Questo consente una pulizia profonda ma silenziosa. La potenza di vibrazione rimane costante anche con la batteria al di sotto del 10%, evitando cali di prestazione tipici dei modelli economici.

La funzione “Pulizia illimitata” è stata ottimizzata grazie a una oscillazione della testina di 40°, migliorando l’accesso alle zone più difficili della bocca. Già dalla prima prova si percepisce una pulizia superiore rispetto ai modelli precedenti. Resta presente anche la tecnologia a conduzione ossea, che fornisce feedback vocali in italiano sull’eccessiva pressione, la necessità di cambiare zona o l’eccessiva velocità nello spazzolamento. Una luce rossa sul fondo segnala eventuali anomalie in tempo reale.

Un’altra novità riguarda il display a colori integrato nel manico: ora suddivide l’analisi della pulizia in tre zone dentali (incisivi, premolari e molari) invece delle due precedenti, per un feedback più dettagliato. Il classico timer da 30 secondi aiuta a dedicare il giusto tempo a ogni area, accompagnato da avvisi vocali in italiano.

Sebbene utilizzabile in modalità stand-alone, lo spazzolino dà il meglio se abbinato all’app Oclean Care+ via Bluetooth. L’app raccoglie i dati anche in differita e consente una panoramica completa: valutazione della pulizia, grafico della pressione esercitata, zone trascurate, trend del punteggio e indicazioni per la sostituzione della testina. L’obiettivo è raggiungere e mantenere un punteggio superiore a 90 punti per una pulizia considerata ottimale.

Tra le funzionalità più avanzate spicca la personalizzazione: è possibile attivare l’accensione automatica all’impugnatura, la modalità adattiva (che distingue le esigenze mattutine e serali), i promemoria vocali e il cosiddetto Metodo Scientifico.

Quest’ultimo guida l’utente con consigli in tempo reale per migliorare la tecnica e ottenere risultati migliori. In alternativa, si può impostare la Modalità Esclusiva, che consente di creare programmi personalizzati scegliendo intensità, durata e tipo di pulizia per ogni fase.

Oclean X Ultra 20 S offre sei modalità predefinite:

Pulizia illimitata

Alba rilassante

Tramonto Clearout

Cura delle gengive

Sbiancamento

Modalità esclusiva / Metodo scientifico

Il dispositivo è disponibile in due versioni. La versione base include lo spazzolino, due testine e la base di ricarica wireless. La versione completa aggiunge una terza testina e una custodia da viaggio con funzione di ricarica USB-C, capace di contenere il corpo dello spazzolino e due testine. La custodia è in plastica con finitura simile alla pelle, chiusura magnetica e laccio in silicone per evitare aperture accidentali durante il trasporto. La porta USB-C consente di usare lo stesso alimentatore dello smartphone.

Il tempo di ricarica è di circa 4 ore, inferiore agli standard tradizionali. L’autonomia è sorprendente: con due lavaggi al giorno da due minuti ciascuno, si arriva a 38 giorni di utilizzo, un risultato superiore alla media anche utilizzando modalità avanzate. Con tre lavaggi giornalieri o sessioni più lunghe si raggiungono comunque quattro settimane.

Oclean X Ultra 20 S è già disponibile all’acquisto sullo store ufficiale a €139,90 e fino al 30 aprile sono attivi i seguenti codici sconto:

New20OFF : 20 euro di sconto su versione base o set completo

New50OFF: 50 euro di sconto sul Dual-Color Pack, ideale per nuclei familiari

Il nuovo modello segna un ulteriore passo avanti nella cura dentale smart, combinando tecnologia, design e funzionalità evolute in un unico dispositivo.

