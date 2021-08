Oclean X PRO Elite : Lo spazzolino sonico per una pulizia completa

Se stai cercando uno spazzolino elettrico connesso, il nome Oclean probabilmente non ti è del tutto sconosciuto, dal momento che l'azienda è specializzata da tempo in questo campo con app che si possono trovare in particolare su smartphone Xiaomi. Sebbene Oclean non appartenga al colosso cinese, è un brand che utilizza il suo ecosistema. Come tutti i prodotti che ne fanno parte anche questo è un prodotto di qualità dal prezzo interessante.



Oclean X PRO Elite Tecnologia

Lo spazzolino Oclean X PRO Elite è un modello con tecnologia sonica, quella che ha fatto la fortuna degli spazzolini più famosi. Questa tecnologia di fascia alta non deve essere confusa con quella dei modelli entry-level tradizionali che utilizzano una modalità di inclinazione e rotazione meno efficiente.



La tecnologia sonica consiste nel far vibrare la testina dello spazzolino ad altissima velocità per rimuovere placca e residui di cibo. Al di là di queste prestazioni, le spazzole Oclean sono note per essere “connesse”. La chiave è la possibilità di mettere a punto la spazzolatura e monitorarne la cronologia, se necessario. È un vantaggio sapere che queste spazzole vengono utilizzate naturalmente in completa autonomia grazie a un mini touch screen sulla spazzola per configurare e conoscere la modalità di spazzolatura.



In pochi anni, Oclean è diventata uno dei leader di mercato nei prodotti dentali orali innovativi. Per la cronaca, questa startup con sede a Shenzhen è stata co-fondata da un imprenditore francese, Laurent Le Pen, in associazione con Huami (ora Zepp), un'azienda dell'ecosistema Xiaomi ben nota per i suoi orologi connessi Amazfit. Nel catalogo ci sono i famosi spazzolini sonici e anche idro propellenti o pulisci spazzole UV.



Oclean X Pro Elite A prima vista

All'interno della confezione troverai gli elementi essenziali di cui hai bisogno: lo spazzolino da denti con testina P10, un supporto di ricarica e un supporto da parete magnetico. Lo spazzolino è molto bello e molto piacevole da maneggiare.



Il colore “Limestone Grey” è molto tenue. La trama non è liscia, ma nemmeno ruvida ed ha una consistenza molto leggera. È comunque sufficiente per dare quella sensazione di sicurezza in più nella mano, in quanto non scivola, nemmeno con le mani bagnate.



Inoltre, il manico dello spazzolino ha un rivestimento idrorepellente ed è certificato IPX7, il che significa che è resistente all'acqua: puoi sciacquare la spazzolino sotto il rubinetto e usarlo sotto la doccia se vuoi.



Nella parte anteriore del manico, in alto, si trova il touchscreen e il pulsante funzione. Misura poco più di 4 cm di lunghezza e poco meno di 1,5 cm di larghezza. Ha la forma di un rettangolo arrotondato. All'interno c'è il pulsante di accensione/funzione. Di colore nero e di forma concava, è circondato da un anello argento per una più facile identificazione.



I gesti tattili sono semplici: scorri verso l'alto o verso il basso per scorrere i menu, quindi premi il pulsante di accensione per confermare. Quando confermi, il pennello vibra. Semplice ed efficiente.



Oclean X Pro Elite arriva con il suo caricatore a induzione, circolare, largo poco più di 6 cm. Al centro c'è una cavità su cui puoi mettere lo spazzolino da denti. Il supporto è dotato di un cavo USB lungo circa 80 cm. Nessun caricabatterie in dotazione, funziona con quelli tipici dei cellulari oppure basta collegarlo alla porta USB di un computer o laptop per ricaricare lo spazzolino. Il connettore USB ha i suoi vantaggi: è facile viaggiare con il supporto se ne hai bisogno, non sei limitato da prese e adattatori all'estero.



Ci vorranno 3/5 ore per una ricarica completa, che darà circa un mese di autonomia grazie alla sua batteria agli ioni di litio da 800 mAh (al ritmo di due spazzolate da 2 minuti al giorno). Durante la ricarica, lo schermo dell'Elite Pro si illuminerà per informarti dello stato di carica.



Il supporto da parete è un disco circolare di plastica bianca. È largo 6 cm e profondo poco meno di 1 cm. Sul retro c'è un grande cuscinetto adesivo 3M per attaccarlo alla parete del bagno.



Una volta che il supporto è fissato alla parete, è possibile fissarvi il manico dello spazzolino. Grazie a un magnete situato nel manico e nel supporto, i due si incastrano perfettamente. Il magnete si trova sul retro dell'impugnatura, dietro il display. È abbastanza potente.



Quando è fissata al supporto a parete, lo spazzolino pende liberamente. Questa è una buona opzione per non ingombrare il bordo del lavandino, ad esempio.



Utilizzo dello spazzolino Oclean X Pro Elite

Sebbene si tratti di uno spazzolino intelligente abilitato per Bluetooth, iniziare ad usarlo è facile e veloce. Lo spazzolino è infatti dotato di una funzione di risveglio automatico: quando lo afferri lo spazzolino, rileva questo movimento e lo schermo, integrato nel manico dello stesso, si accende automaticamente.



Premi una volta il pulsante di accensione/conferma e inizia a funzionare. È quindi pronto all'uso con la stessa rapidità di uno spazzolino da denti convenzionale.



Il touchscreen a colori e il pulsante di accensione sono i mezzi principali per interagire con esso. I menu disponibili sullo schermo consentono di:





Cambiare modalità di pulizia

Regolare l'intensità della spazzolatura

Modificare della durata della spazzolatura

Ottenere informazioni chiave sul pennello





Hai quindi la possibilità di modificare l'intensità della spazzolatura. Ci sono 32 diversi livelli di intensità. Il livello 1 è il più debole e il più morbido, il livello 32 è il più potente. La maggior parte delle modalità offrono una pulizia di 2 minuti predefinita, ma potrai modificare la durata della spazzolatura sempre dallo schermo. Puoi scegliere tra 2 minuti, 2 minuti e 30 secondi e 3 minuti. Un controllo più preciso delle modalità di pulizia è disponibile dall'applicazione per smartphone.



Una volta attivato, la schermata principale visualizza:

La carica residua della batteria (come icona).

La modalità di pulizia attualmente impostata

L'intensità di spazzolamento attualmente impostata



Quando si avvia la sessione di spazzolatura, il display cambia. Viene quindi visualizzato un anello, all'interno del quale compare il numero del livello di intensità. All'esterno dell'anello c'è il nome della modalità di pulizia utilizzata e un timer, che conta alla rovescia il tempo totale di spazzolatura. Col passare del tempo, l'anello si riempie per indicare che hai quasi finito. L'anello si riempie in senso orario per collegarsi con il timer e il contatore integrati.



Il ritmo esatto può variare a seconda della modalità di spazzolatura e della durata impostate ma, con un ciclo di pulizia standard di 2 minuti, riceverai avvisi ad intervalli di 30 secondi. Ad ogni intervallo di 30 secondi c'è una pausa nel motore della spazzola. Ciò si traduce in un cambiamento nel "suono", un cambiamento nella sensazione di spazzolamento e nel modello di vibrazione nella mano. Questo è il segnale per spostarti da un quadrante all'altro della mascella.



Alla fine dei 2 minuti, dovresti aver pulito tutti i denti in modo uniforme. La spazzola poi si spegnerà da sola segnalando la fine della pulizia. Alla fine della sessione, lo schermo ti offre un punteggio di spazzolatura e mostra il tempo totale di spazzolatura. Questo punteggio si basa su quanto bene hai lavato tutti i denti in bocca.



L'Ocelan X Pro Elite è dotato di un motore sonico, che eroga fino a 42.000 vibrazioni al minuto. Questo porta benefici durante la pulizia, ma sono soprattutto la tecnica, la frequenza e il tempo di spazzolamento che hanno effetti più positivi.



Questo spazzolino ha anche un sensore di pressione integrato: se lo spazzolino rileva che viene applicata troppa forza, rallenta e arresta il movimento delle setole della testina. Ciò riduce il rischio di danneggiare denti e gengive. Quando ciò accade, il suono dello spazzolino cambia. Sentirai anche diminuire la vibrazione del manico della spazzola.

App Oclean X Pro Elite

Per quanto riguarda l'applicazione, essa è disponibile su iOS o Android. Questa applicazione ti permetterà di andare molto oltre nelle impostazioni. Una volta installato e creato l'account, dovrai avviare la ricerca dello spazzolino. Da lì viene proposto un breve questionario per suggerire il metodo di pulizia più adatto: età, tipo di denti, abitudini alimentari, ecc.



Una volta stabilito il profilo, arriviamo alla schermata iniziale dell'applicazione, che è quella con cui interagiamo maggiormente. Mostra i dati dell'ultima sessione di spazzolatura e ti consente di andare oltre, se lo desideri. Vediamo anche una percentuale della batteria dello spazzolino.

oclean elite 20 test



Si prega di notare, a differenza di altri modelli, questa applicazione non funziona in tempo reale con lo spazzolino. Non ha quindi senso utilizzare l'app mentre ti lavi i denti. L'app non rileva la posizione dello spazzolino e non hai un timer sullo schermo per dirti quanto tempo ti rimane per spazzolare. Tutti i dati vengono sincronizzati dopo la spazzolatura.



Ci sono tuttavia molte opzioni di personalizzazione dell'app, puoi realmente regolare la modalità di pulizia come desideri, l'app offre infatti 11 modalità preconfigurate rispetto alle 4 predefinite dello spazzolino. Le modalità di spazzolatura possono durare fino a 4 minuti. Puoi persino renderli molto più precisi. 2 minuti e 37 secondi se lo desideri! È possibile modificare le aree di interesse e la durata di ogni quadrante o addirittura avere 6 sezioni per ogni modalità di pulizia.



Conclusioni

Dell' Oclean X Pro Elite ci piace il suo touchscreen integrato, che è intuitivo da usare e il risveglio automatico. Una volta caricato il programma che più ci aggrada, può essere utilizzato come un tradizionale spazzolino da denti: basta prenderlo ed è pronto per funzionare. Una pressione sul suo pulsante e viene lanciata la spazzolatura sonica.All'inizio, probabilmente, dovrai cambiare un po' il tuo modo di lavarti i denti e lavorare per "quadrante", che consente all'Elite di darci statistiche più precise rispetto alla qualità dello spazzolamento. È l'unica piccola cosa a cui devi abituarti. Ma alla fine otteniamo una spazzolatura più regolare e di migliore qualità, con una vera sensazione di denti puliti. Qui puoi acquistare l' Oclean X Pro Eliteper , e grazie al codicepotrai ottenerlo a 64,39 Dollari.

1. Politica di restituzione e cambio: sito Web ufficiale (30 giorni): AliExpress (15 giorni)

2. Tempo di garanzia: sito ufficiale (2 anni), AliExpress (1 anno)

3. Punti di commissione Alliance: sito ufficiale (4%-5%), AliExpress (tranne Elite che è 3%, il resto è 1%)

4. Duty-free: (duty-free), Aliexpres (con IVA 20%)

5. Termine di elaborazione del servizio clienti (24 ore nei giorni lavorativi)

