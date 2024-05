Oclean X Ultra S: lo spazzolino elettrico Wi-Fi Smart Sonic, sconto omaggio igienizzante Oclean S1

L'Oclean X Ultra WiFi Smart Sonic - Oclean X Ultra S - rappresenta una novità nel panorama degli spazzolini elettrici, essendo il primo al mondo a vantare una connessione WiFi. Questo spazzolino sonico, prodotto da Oclean, una sussidiaria di Huami all'interno del gruppo Xiaomi, si distingue per una serie di caratteristiche innovative che lo pongono come un'alternativa di fascia media ad altri modelli concorrenti.

Caratteristiche Principali

- Connettività WiFi e Applicazione: L'Oclean X Ultra S si collega alla rete domestica WLAN, permettendo l'uso di funzionalità avanzate tramite l'applicazione "Oclean Care+", disponibile sia per iOS che per Android. Questa app non solo permette di personalizzare le impostazioni dello spazzolino, ma offre anche la possibilità di monitorare le abitudini di spazzolamento e ricevere report sulla salute orale basati su vari parametri. Tuttavia, per utilizzare l'app è necessario creare un account.

- Guida Vocale AI e Display Touch: Dotato di guida vocale AI e di un display OLED touch-sensitive da 0.96 pollici, l'Oclean X Ultra S si presenta come uno strumento altamente tecnologico e facile da usare, offrendo un'esperienza utente moderna e interattiva.

- Prestazioni di Spazzolamento: Con 84.000 oscillazioni al minuto, questo spazzolino sonico si posiziona tra i più potenti sul mercato, garantendo una pulizia efficace e denti lisci. La funzione di rilevamento dell'area della bocca in 8 zone promette inoltre un controllo accurato della pulizia, anche se l'efficacia di questa caratteristica può variare.

- Design e Durata della Batteria: L'Oclean X Ultra S vanta un design di alta qualità con certificazione IPX7, che lo rende resistente all'acqua. Inoltre, offre un'autonomia fino a 40 giorni con una ricarica rapida, posizionandosi come uno spazzolino elettrico di lunga durata e facile manutenzione.

Oclean ha introdotto un nuovo concetto nel panorama degli spazzolini elettrici con il suo X Ultra S, dotato di funzionalità avanzate come connessione WiFi e intelligenza artificiale. Questo dispositivo si pone in diretta concorrenza con i modelli di punta di marchi consolidati come Oral B iO9 e Philips Sonicare Diamond Clean. Abbiamo avuto l'opportunità di testare l'Oclean X Ultra nella nostra routine quotidiana per un periodo di quattro settimane.

Recensione Spazzolino Elettrico Oclean X Ultra S

L'Oclean X Ultra S si distingue come il primo spazzolino elettrico al mondo a offrire una connessione WiFi. Questo modello non solo si collega alla rete domestica, ma vanta anche un display touch, una guida vocale AI e una durata della batteria che può raggiungere i 40 giorni, con la possibilità di una ricarica veloce.

Il design dello spazzolino è elegante, con un display OLED da 0,96 pollici che aggiunge un tocco di modernità. La sua resistenza all'acqua è garantita dalla certificazione IPX7, e il peso di soli 109 grammi lo rende particolarmente maneggevole.

La superficie opaca dell'Oclean X Ultra S offre una sensazione piacevole al tatto, sebbene richieda una pulizia più accurata rispetto a superfici lucide. Un anello LED colorato alla base funge da indicatore di stato e segnala eventuali errori, come una pressione eccessiva durante la spazzolatura.

Nella confezione si trovano una guida utente, tre testine di ricambio, una base di ricarica a induzione USB e una custodia da viaggio con supporto magnetico a parete. La ricarica wireless è possibile attraverso la base di ricarica USB. Il produttore consiglia di sostituire le testine ogni tre mesi, con un sistema che tiene traccia dell'uso. Le testine di ricambio hanno un costo comparabile a quelle di altri marchi e sono disponibili in diversi profili di pulizia.

L'app "Oclean Care+" permette di personalizzare le impostazioni dello spazzolino, ma richiede la creazione di un account. L'app, disponibile per dispositivi iOS e Android, offre anche monitoraggio delle abitudini di spazzolatura e aggiornamenti automatici del firmware tramite WiFi.

L'Oclean X Ultra S dispone di un rilevamento di 8 zone e ricorda di cambiare area ogni 30 secondi. Supporta 18 modalità di spazzolatura e una personalizzabile. La guida vocale AI, attraverso la tecnologia di conduzione ossea, fornisce feedback in tempo reale.

Con 84.000 oscillazioni al minuto, l'Oclean X Ultra S si posiziona tra gli spazzolini sonici più performanti sul mercato. La nostra esperienza ha confermato la sua efficacia nel lasciare la bocca pulita e i denti lisci, con prestazioni di pulizia eccellenti.

Durante l'uso, il display touch mostra un feedback immediato sul processo di spazzolatura, e la guida vocale AI avvisa in caso di pressione eccessiva o velocità troppo alta. La durata della batteria si è dimostrata eccellente, con una ricarica che dura fino a 5 settimane, e la ricarica wireless completa in sole quattro ore.

L'Oclean X Ultra S di Xiaomi è uno spazzolino sonico avanzato e conveniente, che offre un'esperienza di spazzolatura personalizzata e sempre aggiornata grazie alla sua connettività. Le sue caratteristiche uniche e la potente capacità di pulizia lo rendono un'opzione attraente per chi cerca un dispositivo all'avanguardia per la cura orale. La decisione di acquistarlo dipenderà dalle preferenze individuali riguardo l'utilità delle funzioni avanzate nel quotidiano.

Dove acquistare Oclean X Ultra, sconto omaggio da non perdere

Puoi acquistare Oclean X Ultra QUI su oclean.com al prezzo €129,00 con una promozione incredibile... in omaggio puoi aver del tutto gratuitamente QUI un igienizzante Oclean S1 - costo €34,90 completamente scontato. Ti basta aggiungere entrambi i prodotti al carrello e il prezzo dell'S1 verrà automaticamente stornato.