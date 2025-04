Nanni Moretti ricoverato per infarto al San Camillo: condizioni stabili e umore sereno

Il regista 71enne Nanni Moretti è stato ricoverato d'urgenza mercoledì sera all'ospedale San Camillo di Roma a seguito di un infarto. Secondo fonti vicine al regista, le sue condizioni sono stabili e il suo umore è sereno. In mattinata, chi lo ha visto e ci ha parlato lo ha descritto come tranquillo e lucido. L’ospedale è atteso oggi per la diffusione di un bollettino medico ufficiale.

Il malore è avvenuto poche ore prima dell’inaugurazione del Festival del Cinema Francese – Rendez-Vous, dove Moretti avrebbe dovuto accogliere il pubblico al cinema Sacher durante la prima del film L’attachement di Carine Tardieu con Valeria Bruni Tedeschi. Il regista aveva avvisato gli organizzatori comunicando di non sentirsi bene e di dover rinunciare alla presenza all’evento.

Già nel 2024, durante un soggiorno a Napoli, Moretti era stato colpito da un infarto più lieve, che lo costrinse ad annullare la presentazione del suo film Vittoria. In quell’occasione aveva comunque inviato un videomessaggio ai fan per scusarsi e rassicurarli, affermando di voler tornare presto.

Sui social sono numerosi i messaggi di solidarietà da parte di fan, colleghi e personalità del mondo del cinema. Nanni Moretti è autore di opere iconiche come Ecce Bombo, Bianca, Palombella Rossa, Caro Diario e Il sol dell’avvenire, ed è tra i registi italiani più rappresentativi del panorama cinematografico europeo.

Nanni Moretti ricoverato d'urgenza al San Camillo di Roma per infarto - Il regista e attore Nanni Moretti, 71 anni, è stato colpito da un infarto nel tardo pomeriggio del 2 aprile 2025. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e attualmente si trova in terapia intensiva cardiologica.

Nanni Moretti ricoverato in ospedale dopo infarto: Tornerò presto - Il regista Nanni Moretti è stato ricoverato in ospedale a seguito di un infarto che lo ha colpito nei giorni scorsi. In un video registrato direttamente dall'ospedale, Moretti ha rassicurato i suoi fan e colleghi dicendo: "Sto bene. Starò meglio, tornerò presto".

Venezia 81 - Carolina Pavone: Se sono qui è grazie a Nanni Moretti - L'appello della regista ai ragazzi: E' normale avere paura, non si finisce mai di averla. Spettacolo - "Se sono qui è grazie a Nanni Moretti". Così Carolina Pavone all'Adnkronos, in occasione dell'arrivo nelle sale del suo film d'esordio, dopo la presentazione all'81esima Mostra del Cinema di Venezia.