Come sta Nanni Moretti ricoverato per infarto: condizioni stabili dopo l’angioplastica

Prosegue in modo stabile e stazionario il recupero post operatorio di Nanni Moretti, ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma dopo un infarto. Il regista è stato colpito mercoledì 2 aprile e sottoposto a un’angioplastica, giudicata efficace dai medici.

Oggi, venerdì 4 aprile, si apprende che le sue condizioni restano invariate e non sono previsti ulteriori bollettini medici. L’unico comunicato ufficiale è stato diffuso ieri, a firma del direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia, Domenico Gabrielli, il quale ha descritto il danno cardiaco come lieve e ha confermato l'efficacia dell’intervento.

Il decorso viene definito regolare e le condizioni cliniche eccellenti. Lo stesso Gabrielli ha dichiarato che si è fiduciosi in una possibile dimissione nel giro di pochi giorni.

