Caltanissetta: Anziano Trovato Morto in Casa con Ferite alla Testa

A Caltanissetta, un uomo di 77 anni, Ignazio Polizzi, è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel centro storico, presentando profonde ferite alla testa. Polizzi viveva con il fratello e una sorella malata. Gli inquirenti hanno ascoltato il fratello, il quale ha fornito versioni contrastanti sull'accaduto. Le indagini sono coordinate dal pm Leo Scorza. La Procura ha disposto il sequestro della salma, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al momento, la causa del decesso non è nota, ma non si esclude l'ipotesi di omicidio.

Qualità della vita in Italia: Milano al vertice, Caltanissetta in coda - Milano si conferma al primo posto nella classifica sulla qualità della vita per il 2024, seguita da Bolzano e Monza e della Brianza. Questo è quanto emerge dalla 26ª edizione dell'indagine annuale condotta da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma.

Suicidio di Larimar Annaloro: il Procuratore dei Minori di Caltanissetta lancia un appello ai giovani - Il tragico suicidio di Larimar Annaloro, studentessa quindicenne di Piazza Armerina, ha scosso profondamente la comunità locale e nazionale. La giovane, con il sogno di diventare neurochirurga, si è tolta la vita impiccandosi a un albero nel giardino di casa il 5 novembre 2024.

Terremoto oggi a Caltanissetta - scossa 3 -6 tra Villalb -, Marianopoli e Vallelunga Pratameno - 6 è stata registrata oggi 26 luglio in provincia di Caltanissetta.Il sisma è stato localizzato a 37 chilometri di profondità Attualità - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata oggi 26 luglio in provincia di Caltanissetta. L'evento è stato rilevato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, poco dopo le 13, tra i comuni di Villalba, Marianopoli e Vallelunga Pratameno.