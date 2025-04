Grande Fratello, fan di Zeudi Di Palma raccolgono fondi per risarcirla del montepremi

I fan di Zeudi Di Palma hanno lanciato una raccolta fondi online dopo la sua quinta posizione nella finale del Grande Fratello. L’obiettivo è raccogliere 50mila euro, cifra equivalente alla parte del montepremi che la concorrente avrebbe ricevuto se si fosse classificata prima. Il montepremi totale del programma è infatti di 100mila euro, ma metà viene devoluto in beneficenza.

La campagna è stata intitolata “Zeudi Di Palma vero vincitore” ed è ospitata sulla piattaforma GoFoundMe. In meno di 48 ore sono stati già superati i 30mila euro. L’iniziativa è stata promossa dai fan che si identificano come Zeudiners, determinati a dimostrare il loro sostegno alla modella ed ex Miss Italia.

Secondo quanto riportato anche da Fanpage e Leggo, gli organizzatori assicurano che ogni donazione verrà inviata direttamente a Zeudi Di Palma. I promotori hanno descritto l'iniziativa come un gesto di affetto e vicinanza per "compensare" un risultato giudicato ingiusto da parte di molti spettatori. La cifra da donare è libera e può essere scelta da ogni sostenitore al momento del contributo.

