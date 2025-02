Grande Fratello: Zeudi Di Palma in lacrime dopo le parole di Stefania Orlando

Al Grande Fratello, l'attenzione è focalizzata sul triangolo amoroso tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Durante l'ultima puntata, andata in onda lunedì 3 febbraio, Javier ed Helena si sono avvicinati ulteriormente, culminando in un bacio notturno. Zeudi Di Palma, entrata recentemente nella Casa, aveva mostrato interesse per entrambi, con una predilezione per Helena. Tuttavia, il bacio tra Helena e Javier ha generato tensioni. Zeudi ha espresso il suo disappunto, chiedendo a Javier maggiore sincerità nei confronti di Helena. In un momento di confidenza con Stefania Orlando, Zeudi è scoppiata in lacrime, sentendosi l'antagonista in questa situazione.

