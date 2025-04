Grande Fratello: Shaila lascia Lorenzo in diretta e abbandona la festa finale

Grande Fratello 18: Shaila Gatta termina la relazione con Lorenzo Spolverato in diretta

La diciottesima edizione del Grande Fratello si è conclusa il 31 marzo 2025, riservando un colpo di scena: Shaila Gatta ha interrotto la sua relazione con Lorenzo Spolverato durante la diretta finale.

Shaila, ex velina, ha affrontato Lorenzo dichiarando: "Questa è la tua serata e non voglio dilungarmi, ma per me è stata una settimana molto difficile". Ha poi descritto la loro relazione come "tossica", affermando di essersi sentita "usata" e "poco amata" .

Dopo la trasmissione, Lorenzo ha incontrato le fan all'esterno degli studi per ringraziarle del supporto ricevuto. Le sue parole non sono passate inosservate: "Volevo ringraziarvi per il supporto che ci date. Vi voglio davvero bene. Io sono come voi, non c'è niente di diverso. Non me ne frega niente dei followers, anche io ho delle insicurezze". Nonostante la rottura pubblica, ha continuato a rivolgersi alle fan della coppia "Shailenzo", parlando al plurale, gesto apprezzato dalle sostenitrici presenti .

Secondo alcune indiscrezioni, dopo la conclusione della finale, Shaila avrebbe avuto un confronto privato con Lorenzo, durante il quale gli avrebbe dato uno schiaffo. Questo episodio sarebbe avvenuto lontano dalle telecamere, aggiungendo ulteriore tensione alla già complessa dinamica tra i due .

La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata all'interno della Casa del Grande Fratello, ha dunque trovato una conclusione tumultuosa, lasciando interrogativi sul futuro di entrambi.

Jessica Morlacchi trionfa al Grande Fratello 2025 - Jessica Morlacchi ha conquistato la vittoria nella diciottesima edizione del Grande Fratello, superando in finale la modella brasiliana Helena Prestes.La finale ha visto anche la partecipazione di Chiara Cainelli, che si è classificata terza. Dopo 197 giorni nella Casa, Jessica e Helena hanno lasciato insieme l'abitazione, spegnendo simbolicamente le luci prima di recarsi in studio per l'annuncio del vincitore.

Chi è Jessica Morlacchi: dalla musica al Grande Fratello - Jessica Morlacchi, nata a Roma il 17 luglio 1987, è una cantante e personaggio televisivo italiano. Ha iniziato a studiare basso all'età di 7 anni, avvicinandosi successivamente al canto. Nel 1998 ha fondato il gruppo musicale Eta Beta, poi rinominato Gazosa, con cui ha ottenuto successo vincendo la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2001 con "Stai con me (Forever)".