Grande Fratello: Mariavittoria Minghetti smaschera la strategia di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta?

Nelle ultime ore, Mariavittoria Minghetti, concorrente del Grande Fratello, ha attirato l'attenzione dei telespettatori per aver sollevato dubbi sulla sincerità della relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La dottoressa romana ha espresso il timore che la coppia stia adottando una strategia di vittimismo per ottenere favori durante le puntate in diretta.

Durante una conversazione con alcuni coinquilini, tra cui Jessica Morlacchi, Mariavittoria ha dichiarato: "Ho paura che qui si vada sul vittimismo e poi lunedì in puntata vadano a creare la figura dei due martiri contro tutti". Jessica ha cercato di difendere Lorenzo, sottolineando la sua fragilità e il fatto che tenga a tutti, ma Mariavittoria ha ribattuto: "Ho 5 anni di teatro, la prima lezione ti insegna come piangere per finta".

La Minghetti ha inoltre criticato l'atteggiamento di Shaila, che, dopo aver ricevuto un messaggio aereo dai fan di Javier Martinez, è scoppiata in lacrime. Secondo Mariavittoria, queste manifestazioni emotive potrebbero essere strumentalizzate per ottenere il favore del pubblico.

Anche Luca Calvani ha espresso il suo disappunto riguardo al comportamento della coppia, affermando: "Siete stati i protagonisti di una solfa che è durata un mese e mezzo, avete rotto i cogni e vi hanno addirittura premiati con un viaggio. Tornate e ci rivoltate la frittata un’altra volta, prendetevene le conseguenze".

Una parte del pubblico sembra sostenere Mariavittoria, apprezzando la sua schiettezza e condividendo i suoi dubbi sulla sincerità di Lorenzo e Shaila. Tuttavia, la coppia mantiene anche un gruppo di fan che continua a sostenerli.

Resta da vedere come evolveranno le dinamiche all'interno della Casa e se le intuizioni di Mariavittoria troveranno conferma nei comportamenti futuri di Lorenzo e Shaila.