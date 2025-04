Grande Fratello: Shaila Gatta chiude la relazione con Lorenzo Spolverato durante la finale

Durante la finale del Grande Fratello del 31 marzo 2025, Shaila Gatta ha interrotto pubblicamente la relazione con Lorenzo Spolverato. La ballerina è entrata nella Casa per un confronto diretto, dichiarando: "Ho vissuto un amore tossico, sono stata usata e poco amata".

Lorenzo, sorpreso, ha ammesso di aver pensato a Shaila per tutta la settimana, desiderando riprendere la loro relazione fuori dalla Casa. Tuttavia, Shaila ha ribattuto: "Non so come ho potuto permetterti di trattarmi in modo così brutale e aggressivo. Questo non è un amore sano".

Il confronto ha lasciato Lorenzo senza parole, mentre Shaila ha concluso: "Quando uscirai, capirai cosa sto dicendo". Questo episodio ha segnato la fine definitiva della loro relazione, evidenziando le tensioni accumulate durante il reality.

Jessica Morlacchi trionfa al Grande Fratello 2025 - Jessica Morlacchi ha conquistato la vittoria nella diciottesima edizione del Grande Fratello, superando in finale la modella brasiliana Helena Prestes.La finale ha visto anche la partecipazione di Chiara Cainelli, che si è classificata terza. Dopo 197 giorni nella Casa, Jessica e Helena hanno lasciato insieme l'abitazione, spegnendo simbolicamente le luci prima di recarsi in studio per l'annuncio del vincitore.

Chi è Jessica Morlacchi: dalla musica al Grande Fratello - Jessica Morlacchi, nata a Roma il 17 luglio 1987, è una cantante e personaggio televisivo italiano. Ha iniziato a studiare basso all'età di 7 anni, avvicinandosi successivamente al canto. Nel 1998 ha fondato il gruppo musicale Eta Beta, poi rinominato Gazosa, con cui ha ottenuto successo vincendo la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2001 con "Stai con me (Forever)".

Grande Fratello: chi è Lorenzo Spolverato, dalla controversia all'amore con Shaila Gatta - Lorenzo Spolverato, 27 anni, è uno dei finalisti della diciottesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la sua permanenza nella Casa, Lorenzo ha spesso suscitato polemiche per atteggiamenti considerati "maschilisti" e poco rispettosi verso gli altri concorrenti.