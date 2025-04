Roma, crollo palazzina a Monteverde: deceduto il turista scozzese ferito nell'esplosione

Il turista scozzese di 54 anni, rimasto gravemente ferito nell'esplosione e nel conseguente crollo di una palazzina tra via Pio Foà e via Vitellia nel quartiere Monteverde a Roma, è deceduto oggi. L'incidente era avvenuto domenica 23 marzo.

La Procura di Roma, sotto la guida del procuratore aggiunto Giovanni Conzo, ha avviato un'inchiesta ipotizzando i reati di disastro e omicidio colposo. È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo per accertare le cause del decesso.

Le indagini, affidate ai carabinieri e ai vigili del fuoco, proseguono per determinare le cause dell'esplosione che ha provocato il crollo dello stabile. A tal fine, è stata incaricata una consulenza tecnica. L'area dell'incidente rimane sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti.

Secondo quanto riportato, il turista scozzese era stato estratto vivo dalle macerie e trasportato all'ospedale Sant’Eugenio in codice rosso, con ustioni sul 70% del corpo e traumi agli arti inferiori.

L'esplosione ha causato il crollo di una palazzina di tre piani nel quartiere Monteverde. Testimoni hanno riferito di un boato fortissimo, seguito da un forte odore di gas.

Le autorità stanno verificando la regolarità del bed & breakfast situato nel primo piano della palazzina crollata, dove alloggiava il turista deceduto.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dalle autorità competenti man mano che le indagini proseguiranno.

