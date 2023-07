Crollo palazzina a Milano: lavori di ristrutturazione sospesi, nessun ferito riportato

Nella notte a Milano, una palazzina di tre piani che era sottoposta a lavori di ristrutturazione ha ceduto improvvisamente. Secondo le prime informazioni, sembra che l'edificio in via Amatore Sciesa fosse disabitato al momento dell'incidente. I vigili del fuoco sono al lavoro per verificare se ci siano persone intrappolate sotto le macerie, nonostante non ci siano segnalazioni in tal senso. L'evento ha causato un'allarme poco prima di mezzanotte. La palazzina si trova in una zona prestigiosa, in prossimità del centro città e del palazzo di Giustizia di Milano. L'ipotesi iniziale suggerisce che la causa del crollo possa essere una fuga di gas. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del servizio di emergenza 118 e la polizia per garantire la sicurezza. Inoltre, è stata mobilitata un'unità cinofila per cercare eventuali persone disperse. Al momento, non si hanno notizie di feriti.

