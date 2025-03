Roma, esplosione in una palazzina a Monteverde, Saviano: Non abitavo più lì

Un'esplosione ha distrutto parte di una palazzina in via Vitellia, nel quartiere Monteverde a Roma, nella mattinata del 24 marzo. L’ipotesi principale degli investigatori è una fuga di gas. L'incidente ha causato il ferimento di una persona, Grant Paterson, che si trovava nell’appartamento al momento dello scoppio. Non risultano altri feriti.

Tra le persone che hanno vissuto nello stabile coinvolto c’è anche lo scrittore Roberto Saviano, che fino a pochi giorni fa abitava al civico 43 della stessa via.

Dopo l’esplosione, si è diffusa rapidamente l’ipotesi che potesse trattarsi di un avvertimento a lui diretto, ma lo stesso Saviano ha smentito, definendola una supposizione infondata.

In un post pubblicato su Instagram, ha chiarito di essersi trasferito da giorni: “Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già da giorni non vivevo al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura. Spero che non ci siano morti e che la persona ferita possa rimettersi presto”.

Nel post ha condiviso una foto della strada, aggiungendo parole di affetto per il quartiere dove aveva vissuto.

I vigili del fuoco e la polizia scientifica sono al lavoro per chiarire le cause esatte dell'esplosione. La zona è stata transennata, mentre sono in corso le verifiche sulla stabilità dell’edificio e le analisi sugli impianti.

Roma, omicidio a Nettuno: ucciso 37enne con un colpo di pistola al petto

Esplosione a Roma: crolla palazzina in zona Gianicolense

Muore dopo liposuzione in clinica privata a Roma